元お笑いコンビ「カラテカ」の入江慎也氏（48）が25日、自身のインスタグラムを更新。元お笑いコンビ「ジャリズム」のオモロー山下の結婚祝いを開いたことを報告した。

入江氏は「ずっとお世話になっているオモロー山下さんの結婚お祝いを宮迫さんと、たまたま同じお店でご飯を食べられていたフジモンの兄貴とさせていただきました」と報告。

元お笑いコンビ「雨上がり決死隊」宮迫博之と結婚祝いをしていたところ、偶然にも「FUJIWARA」藤本敏史も店内に居合わせたことから、3人でお祝いをしたとつづった。

入江氏は「めちゃくちゃ幸せな山下さんを見られて本当に嬉しかったです。奥様もずっと笑っていらして素敵なお二人でした。結婚は本当にめでたいです！」と喜び。

また「次は入江やな！と、おっしゃっていただきましたが、いつになることか、、、。頑張ります！おめでとう御座います」「言霊だ！」と、自身のゴールインに向けても“決意表明”した。

オモロー山下は先月29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「この度、結婚することになりました！」と報告し「私は57歳なんですが、お相手は35歳とお若く、私みたいな初老と人生を共にしてくれる聖母のような優しい方です」とつづった。