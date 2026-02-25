TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

レーシングドライバーの脇阪寿一さんが2月24日、自身のインスタグラムで愛車の「ランドクルーザー300 GR SPORT」がパンクしたことを報告しました。
 

【写真を見る】【 脇阪寿一 】　愛車の「ランクル300 GR SPORT」 「ぎゃあぁ〜〜何か踏んでパンクした」　突然のトラブルにジャッキアップで対応



脇阪さんは「ぎゃあぁ〜〜何か踏んでパンクした」とコメントし、突然のトラブルに困惑する様子を投稿。ハッシュタグには「#ランクル」が添えられています。

投稿された画像には、マットグレーの車体にスタッドレスタイヤを装着したランドクルーザーが写っており、左リア（左後輪）が完全に潰れた状態に。舗装された平坦な場所で、地面に膝をついてジャッキをセットする、脇阪さんとみられる人物の姿が捉えられています。
 



現場にはレンチやジャッキが置かれており、本格的な交換作業が行われている状況が分かります。

この投稿に「PITin!!　PITin!!」「メカニックいないから大変だぁ〜」「え！自分でやるのー？笑」「あら、大変!!　JAF呼ばないと!!」「ジャッキ、小さくない？上げるの大変そう」「こればっかりはドラテクではどうしようもないですもんね」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】