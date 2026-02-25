ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。

直前には日本記者クラブで会見を行ったふたり。計１０５分にも及んだが、ひとつひとつの質問に視線を合わせ、お互い言葉を交わしながら丁寧に回答した。

一方で「ペアの中で難しい役割なのは男性なのか、女性なのか」という問いを受けると、日本語に訳される前から三浦は「言い合いになっちゃう（笑）」と反応。木原は「これは今、答えてしまうと喧嘩が始まってしまうので。ここではお答えできない」と笑いを誘いつつ、回答を見送った。

三浦も「一生決まらないです。どっちも大変」と笑いながら伝えると、木原は「どっちも大変だし、パートナーをリスペクトしているというのが正直なところです」とうなずいた。

ふたりは様々な質問を受けたが、ペアとしての強みを問われると、木原が「ふたりは信頼関係がすごく強いのかな。自分たちで言うのもなんですが、他の方より仲いいのかな、と見てて思います（笑）」と回答。最後に「２人でやりたいことはあるか」と質問を受けると、三浦は「何かやりたいことある？」と問いかけ。木原が「りくちゃんとキャッチボール（笑）」と言うと三浦は爆笑し、仲の良さが伝わる会見を締めくくった。