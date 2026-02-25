Ｊ２ジュビロ磐田は２５日、次節（２８日）のホーム・Ｊ３福島戦に向けて、静岡・磐田市内で公開練習。雨の中、紅白戦などで汗を流した。チームは現在２連敗中。関西大から今季加入したＤＦ吉村瑠晟（りゅうせい、２２）が「サポーターに勝利を届けたい。笑顔になってほしい」と必勝を誓った。

左サイドバックの吉村は第２節（１４日）のＪ３岐阜戦、第３節（２１日）のＪ３松本戦と、２試合連続で先発。何度もサイドを攻め上がり、ゴール前へ精度の高いクロスを放っている。だが「ゴールにつながっていない。中の人が合わせやすいように、もっと質を上げないと」と反省を忘れない。居残りで練習する毎日だ。

開幕戦でＪ３長野にＰＫ戦で勝ったものの、その後は岐阜と松本に連敗。まだ「勝ち点３」がない。それでも「先週より（練習中の）声が出ているし、強度も上がっている」と前を向いた。開幕３連敗中の福島を９０分で倒して、流れを変えたいところだ。

福島には元日本代表ＦＷの「カズ」こと三浦知良がいる。２６日に５９歳となるレジェンドだ。「小さい頃から聞かされてきた名前です」と吉村。直近２試合はベンチを外れているが、「見習うべきことがあると思う。一緒にピッチに立つ機会があれば吸収したい」と話した。