¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Å¾¿È·×²èÌÀ¤«¤¹¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê£²£°¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¤ÏÊÆ¹ñ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸ÞÎØ½÷²¦¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÈ±·Á¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Âç²ñÁ°¤Î£²£°Ëü¿Í¤«¤é¸½ºß¤Ç¤Ï£µ£µ£µËü¿Í¤ËÇúÁý¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÌö»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃæ¡¢¥ê¥å¥¦¤Ï¾Íè¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²£°£°£¶Ç¯°ÊÍè¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷À¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤º¤«¿ôÆü¸å¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÁÏÂ¤À¤Ï¶âÈ±¤ÈÃãÈ±¤Î¤·¤ÞÌÏÍÍ¤ä·¿ÇË¤ê¤ÊÁª¶Ê¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éµ¢¹ñ¸å¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÄÉµá¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÈ¯É½¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¿Í¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãå¤ë¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¿Í´ÖÀ¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿Éþºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¡×¤È¶¯Ä´¤·¡ÖÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ì¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬»ä¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£À®¸ù¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤·¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤â°ã¤¦¤Î¤è¡×¤È¸½ºß¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤â¹ç¤ï¤»¡¢É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÌÌ¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥å¥¦¤À¤¬¡¢ÏÈ¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤ÊÀ³Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£