通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間８．３６％に低下

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.36　5.65　7.60　6.98
1MO　9.38　6.03　8.35　7.27
3MO　9.34　6.10　8.49　7.37
6MO　9.46　6.42　8.72　7.61
9MO　9.51　6.73　8.84　7.81
1YR　9.47　6.87　8.88　7.89

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.26　9.16　7.71
1MO　9.02　9.54　7.97
3MO　9.18　9.44　7.82
6MO　9.42　9.60　8.02
9MO　9.56　9.75　8.17
1YR　9.57　9.77　8.21
東京時間16:33現在　参考値

　ドル円１週間は８．３６％に低下しており、１カ月以降の９％からは低水準で推移している。トランプ米大統領の一般教書演説や日銀人事案などのイベントを通過し、イベントリスクが剥落した。