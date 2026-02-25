通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．３６％に低下
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.36 5.65 7.60 6.98
1MO 9.38 6.03 8.35 7.27
3MO 9.34 6.10 8.49 7.37
6MO 9.46 6.42 8.72 7.61
9MO 9.51 6.73 8.84 7.81
1YR 9.47 6.87 8.88 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.26 9.16 7.71
1MO 9.02 9.54 7.97
3MO 9.18 9.44 7.82
6MO 9.42 9.60 8.02
9MO 9.56 9.75 8.17
1YR 9.57 9.77 8.21
東京時間16:33現在 参考値
ドル円１週間は８．３６％に低下しており、１カ月以降の９％からは低水準で推移している。トランプ米大統領の一般教書演説や日銀人事案などのイベントを通過し、イベントリスクが剥落した。
