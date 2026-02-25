アイ・オー・データ機器は25日、テレビ内の録画番組をBD/DVDにダビングできるアプリ「BDレコ(BDRC-APP)」を、マイクロソフトストアで販売開始した。価格は3,278円。

今月発売したPC用BDドライブ「BDレコ BRP-R1」、DVDドライブ「DVDレコ DVRP-R1」に付属していた“ダビング専用アプリ”の単品発売バージョン。

アプリを購入し、別途BD/DVDドライブを用意すれば、テレビで録画した番組をブルーレイディスクやDVDにネットワーク経由でダビングすることが可能。ダビングしたBD/DVDは、BDプレーヤーやBDレコーダー、BD対応のゲーム機などで再生できる。

28日発売予定のBDドライブ「BRP-W1」およびDVDドライブ「DVRP-W1」のほか、アイ・オー・データ機器製の様々なBD/DVDドライブに対応。前述のBD/DVDレコ付属アプリと異なり、単品発売版は「ハードウェアの縛りなく、(他社製のドライブでも)使うことができる仕様」(アイ・オー・データ機器)という。

