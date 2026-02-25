原子力規制委員会は静岡･浜岡原発でのデータ不正問題を受けて行った中部電力への立ち入り検査の現状を公表。問題となっているデータ「基準地震動」の策定過程について記録が十分に残っていないと明らかにしました。



（原子力規制委員会 山中 伸介 委員長）

「非常に大切なデータをどういう風な計画で導いてどういう手順で決定をしてというのが全く記録がないですと平気で言われるありようというのは極めて違和感があります」





25日午後開かれた定例会見で、「違和感がある」と非難した原子力規制委員会の山中委員長。25日、これまでにわかった事実が明かされたのです。中部電力が浜岡原発3・4号機の再稼働に向けた安全審査の中でデータを不正に過小評価していた問題。原子力規制委員会がこれまで2回にわたり中部電力本店の立ち入り検査を行いました。検査では、直接不正を行った部署とされる原子力土建部の関係者への聞き取りを実施。25日に開かれた原子力規制委員会で、その検査の状況について報告されました。その内容は…委員もあきれた事実。（原子力規制委員会 山中 伸介 委員長）「この基準地震動は、設計開発にかかる検証や妥当性確認の対象ではなかった、こう言われてしまうとですね、そのプラント審査を担当してるものとして、ちょっと言葉が出ないというかですね」中部電力が耐震性に関わる「基準地震動」のデータの検証や妥当性の確認を行っていなかったほか、策定過程に関する記録が十分に残されていなかったことなどが明かされたのです。これには、山中委員長も。（原子力規制委員会 山中 伸介 委員長）「品質保証の外にあったとしても、重要なデータを求める計画ですとか手順というのは、当然、残しておくべきであろうと思いますし、残していないということを平然と答えられたということに驚きを感じたところ」原子力規制庁は今後も関係者への聞き取りなどを重ね、不正行為が行われた範囲や内容などを調べる方針です。