女優の黒澤ゆりか（37）が25日、インスタグラムを更新。第1子となる女児を出産したことを報告した。

黒澤は「先日、第一子となる女の子が誕生しました」と、生まれたばかりの愛娘の小さな手を撮した写真を公開。「予定日は、なんと夫と出会った大切な日。そんな偶然にワクワクしながら待っていたのですが、なかなか会えず。翌日に急展開で、陣痛から約4時間のスピード出産でした」と説明した。

続けて「無痛分娩でうまくいった事もあり出産自体はとても穏やかで やっと会えた嬉しい気持ちでいっぱいだったのですが、その後すぐに、弛緩出血による大量出血で私の容体が急変」と振り返り、「出産は本当に何が起こるかわからない事。そして命がけなのだということを実感しました」と、しみじみ。「今は母子ともに穏やかに過ごしています 先輩ママから可愛いよーとは聞いていましたが、本当に、かけがえのない大切な宝物です」とつづり、「新米ママになった私をこれからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

黒澤は21年4月、一般男性との結婚を報告。昨年11月に妊娠を発表していた。