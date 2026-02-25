音楽プロデューサー TAKが、2026年最初のリリースとなる新曲「MTMTM」を配信リリース。あわせてMVも公開された。

本楽曲は、ボーカロイド 初音ミクの声を通じて、SNS時代を生きる現代人の不安定な自己像を描いたエレクトロニックポップトラック。前作「孤独サイコ（Psycho Mode）」で描かれた“内面の孤独、執着、嫉妬”が、SNSという外部空間へと滲み出していく、その後の感情の在り方をテーマとしている。

ひとりきりで抱えていた感情が、他者の視線や反応によってのみ存在を確認しようとする欲望へと変質していく過程を、メンヘラ的なコードと融合したサウンドで、鋭く、そしてどこかアイロニカルに描き出した楽曲だ。

タイトルの「MTMTM」は『見て、見て、私を（Mitte Mitte Me）』の略称であり、絶えず他者の視線や承認を求める衝動そのものを象徴している。『現実の“私”よりも、画面越しに加工された“私”の方がよりリアルに感じられてしまう』といった現代的な感覚を背景に、少し歪みながらもどこか愛おしい感情のラインを描くのが本作の特徴だ。

サウンド面では、エレクトロニックポップを基調としつつ、中毒性のあるリードと、感情の不安定さを反映した展開によって、楽曲全体に緊張感とアイロニカルな可愛らしさを同時に生み出している。ボーカロイド特有の非現実的なボーカルが楽曲テーマと重なり合い、感情が誇張され、歪められていくSNS時代の空気感を、より鮮明に浮かび上がらせている。

「孤独サイコ（Psycho Mode）」が、SNS時代を生きる個人の“内面”に深く切り込んだ作品だとすれば、「MTMTM」は、その孤独に耐えきれなくなった自我が、世界へ向けて発する“外部へのシグナル”に近いという。TAKはこの2作品を通して、現代人の感情がどのように生まれ、隠され、そして外へと表出していくのか、その流れをひとつの物語として描き出している。

（文＝リアルサウンド編集部）