¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¶â¥á¥À¥ëà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡ÖÌÚ¸¶°ì¶Ú¡×¤ò¸ø¸À¤·¤¿¡£
¡¡»°±º¤Ï£²£µÆü¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡££²¿Í¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤«¤é¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç£·°ÌÆþ¾Þ¤«¤é£²£³Ç¯¡¢£²£µÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï£²¿Í¤¬»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï£²¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ç¥Ú¥¢¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£²¿Í¤Ç¹ñÆâ¤Î»ØÆ³¼ÔÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö½÷À¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢»°±ºÁª¼ê¤ÎÊý¤¬ËÍ¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±¿Í¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¤Ï¤¹¤°¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤Î»ØÆ³¤Î°ÕµÁ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£´Ç¯¸å¤Î»Ñ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éË»¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢£²¿Í¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íº£ËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»°±º¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÚ¸¶Áª¼ê¤¬°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢»ä¤â°ì½ï¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤È¤¡£»ä¤¬°ã¤¦¿Í¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡££²£´ºÐ¤Î»°±º¤ÏÌÚ¸¶¤È¤È¤â¤ËÁª¼êÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤¿¡£