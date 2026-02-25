デヴィッド・ベッカム、14歳の末っ子ハーパーとスキー旅行「子どもたちとの思い出作りは大切」
長男との不仲が伝えられる元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムが、14歳の末っ子ハーパーとスキー旅行を楽しんでいる模様。インスタグラムにて楽しげな様子をシェアし、「子どもたちとの思い出作りは大切」と綴った。
【写真】サングラスを外した姿もかわいい ベッカム家の末っ子ハーパー
イギリスでは学校がハーフタームと呼ばれる休暇期間に入った今週、デヴィッドがインスタグラムを更新し、愛娘ハーパーとスキー＆スノボを楽しむ様子をシェアした。「全員一緒であれ、一対一であれ、子どもたちとの思い出作りは僕にとって大切だから、今週は僕とハーパーで思い出を追加しました」とメッセージを添えている。
Daily Mailによると、2人はフランスの高級リゾート地クールシュヴェルを訪れている模様。雪が舞う中、温かそうなキャップを被って撮影した2ショットセルフィーや、カメラを向けるデヴィッドの姿がゴーグルに写り込むハーパーのアップ写真、クリームたっぷりのドリンクを片手にポーズを取るハーパーや、ゲレンデでそれぞれスノーボードとスキーを楽しむ様子など、父親の愛情が伝わる写真が並んだ。
妻でファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムとの間に4人の子どもがいるデヴィッドは、先週、三男クルスの21歳の誕生日を、不仲が報じられるブルックリンを除く家族全員で祝ったばかり。冬のスキー旅行はベッカム家の恒例行事だというが、ブルックリンは1月にインスタグラムストーリーで両親を批判する声明を発表。次男ロメオはモデル活動で忙しく、クルスも音楽活動に勤しんでいることから、今年はハーパーと2人きりだったようだ。
なおデヴィッドはこの旅行中、スキー中に転倒して頭部を負傷した女性に駆け寄り、救急隊が到着するまで様子を見るなど手助けし、「真の紳士」と称賛されていたそうだ。目撃者は「デヴィッドは女性が頭を打ったのを見て心配していました。彼女のスキー板を外し、大丈夫か確認していました。真の紳士です。彼は本当に素敵な人で、彼と一緒にいたスキーガイドも同様でした」と語っている。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠davidbeckham）
【写真】サングラスを外した姿もかわいい ベッカム家の末っ子ハーパー
イギリスでは学校がハーフタームと呼ばれる休暇期間に入った今週、デヴィッドがインスタグラムを更新し、愛娘ハーパーとスキー＆スノボを楽しむ様子をシェアした。「全員一緒であれ、一対一であれ、子どもたちとの思い出作りは僕にとって大切だから、今週は僕とハーパーで思い出を追加しました」とメッセージを添えている。
妻でファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムとの間に4人の子どもがいるデヴィッドは、先週、三男クルスの21歳の誕生日を、不仲が報じられるブルックリンを除く家族全員で祝ったばかり。冬のスキー旅行はベッカム家の恒例行事だというが、ブルックリンは1月にインスタグラムストーリーで両親を批判する声明を発表。次男ロメオはモデル活動で忙しく、クルスも音楽活動に勤しんでいることから、今年はハーパーと2人きりだったようだ。
なおデヴィッドはこの旅行中、スキー中に転倒して頭部を負傷した女性に駆け寄り、救急隊が到着するまで様子を見るなど手助けし、「真の紳士」と称賛されていたそうだ。目撃者は「デヴィッドは女性が頭を打ったのを見て心配していました。彼女のスキー板を外し、大丈夫か確認していました。真の紳士です。彼は本当に素敵な人で、彼と一緒にいたスキーガイドも同様でした」と語っている。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠davidbeckham）