ジェームズ・ワン製作、戦慄の呪場ミステリーホラー『ザ・マミー 棺の中の少女』公開決定＆予告解禁
リー・クローニン監督によるホラー映画『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』が、5月15日より公開されることが決定。ティーザー予告と日本版ポスターが解禁された。
【写真】8年前に失踪した娘が変わり果てた姿で見つかる 『ザ・マミー 棺の中の少女』ティザー予告
本作は、『死霊館』シリーズのジェームズ・ワンと、『M3GAN／ミーガン』を手がけたホラースタジオ・ブラムハウス、さらに『WEAPONS／ウェポンズ』のワーナー・ブラザースがタッグを組んだ、ホラー界最恐の布陣で贈る戦慄の呪場ミステリー・ホラー。
エジプトに駐在中のジャーナリスト一家の8歳の少女ケイティが、ある日突然姿を消す。懸命に捜す家族だったが、非協力的な警察や言葉・文化の壁に阻まれ、異国の地での捜索は困難を極める。愛する娘を見つけられないまま、家族は失意のまま帰国の途に就く。
8年後、悲しみのなかで暮らす家族に、少女発見の一報がもたらされる。待ち望んだ喜びの再会のはずだったが、家族が目にしたのは、あまりにも変わり果てたケイティの姿だった。そして彼女の帰宅と時を同じくして、家族の周辺でおぞましく不穏な出来事が次々と起こり始める。
空白の8年間にケイティに何が起こったのか。その真相に近づいたとき、エジプトのある呪われた土地にまつわる、身の毛もよだつ恐ろしい秘密が明らかになる。
監督は、サム・ライミのカルトホラー映画『死霊のはらわた』の正統続編『死霊のはらわた ライジング』に抜擢されたリー・クローニン。エジプトの歴史的都市伝説“ミイラの呪い”を題材に、少女失踪の真相解明へと迫るなかで、エジプトの因習や伝説に紐づく数々の謎と恐怖が交錯するミステリー・ホラーに仕上げた。
キャストは現代フォークロア・ホラーの傑作『ミッドサマー』のジャック・レイナー、全編140分ワンカットの実験的クライムサスペンス『ヴィクトリア』で主演を務めたライア・コスタ、さらにマーベルドラマ『ムーンナイト』のメイ・キャラマウィら、新進気鋭の実力派俳優が集結した。
今回解禁された予告は、封印されていたかのような棺から、失踪した少女が発見される衝撃の映像から始まる。黒いピラミッド、呪文が書かれた布、謎めいた異端の儀式、禁忌の土地など、不穏でおぞましくミステリアスなモチーフが、象徴的なキーワードとともに浮かび上がる。
そして、身動きしないケイティの検死写真を撮影するカメラのフラッシュが焚かれた瞬間、死んでいるかのように見えた少女が突然目を覚ます。空白の8年間、少女にいったい何が起こったのか。この先にどんな展開が待ち受けているのか。恐怖と謎が深まる予告編となっている。
映画『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』は、5月15日公開。
【写真】8年前に失踪した娘が変わり果てた姿で見つかる 『ザ・マミー 棺の中の少女』ティザー予告
本作は、『死霊館』シリーズのジェームズ・ワンと、『M3GAN／ミーガン』を手がけたホラースタジオ・ブラムハウス、さらに『WEAPONS／ウェポンズ』のワーナー・ブラザースがタッグを組んだ、ホラー界最恐の布陣で贈る戦慄の呪場ミステリー・ホラー。
8年後、悲しみのなかで暮らす家族に、少女発見の一報がもたらされる。待ち望んだ喜びの再会のはずだったが、家族が目にしたのは、あまりにも変わり果てたケイティの姿だった。そして彼女の帰宅と時を同じくして、家族の周辺でおぞましく不穏な出来事が次々と起こり始める。
空白の8年間にケイティに何が起こったのか。その真相に近づいたとき、エジプトのある呪われた土地にまつわる、身の毛もよだつ恐ろしい秘密が明らかになる。
監督は、サム・ライミのカルトホラー映画『死霊のはらわた』の正統続編『死霊のはらわた ライジング』に抜擢されたリー・クローニン。エジプトの歴史的都市伝説“ミイラの呪い”を題材に、少女失踪の真相解明へと迫るなかで、エジプトの因習や伝説に紐づく数々の謎と恐怖が交錯するミステリー・ホラーに仕上げた。
キャストは現代フォークロア・ホラーの傑作『ミッドサマー』のジャック・レイナー、全編140分ワンカットの実験的クライムサスペンス『ヴィクトリア』で主演を務めたライア・コスタ、さらにマーベルドラマ『ムーンナイト』のメイ・キャラマウィら、新進気鋭の実力派俳優が集結した。
今回解禁された予告は、封印されていたかのような棺から、失踪した少女が発見される衝撃の映像から始まる。黒いピラミッド、呪文が書かれた布、謎めいた異端の儀式、禁忌の土地など、不穏でおぞましくミステリアスなモチーフが、象徴的なキーワードとともに浮かび上がる。
そして、身動きしないケイティの検死写真を撮影するカメラのフラッシュが焚かれた瞬間、死んでいるかのように見えた少女が突然目を覚ます。空白の8年間、少女にいったい何が起こったのか。この先にどんな展開が待ち受けているのか。恐怖と謎が深まる予告編となっている。
映画『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』は、5月15日公開。