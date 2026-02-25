Ｊ１・ＦＣ東京は、２７年から、なでしこリーグ１部所属のスフィーダ世田谷ＦＣと統合することに基本合意したことを２５日、発表した。この日、両クラブが都内で会見を行った。スフィーダ世田谷ＦＣは、２７年シーズンより「ＦＣ東京スフィーダ」に改称して活動する。

＊ ＊ ＊

ＦＣ東京・川岸滋也社長は会見で「ＦＣ東京は女子サッカーへの取り組みがなかなか進んでいないことに課題感を持っていました。ここに対する取り組みをどうやっていくかを長らく模索していました。サッカー界各所からもＦＣ東京に対して女子サッカーへの取り組みを期待する声をいただいており、どう応えていくかということもありました」と経緯を語った。

スタジアムでファン、サポーターを出迎えた際に、「サッカーをやっている女の子から、『ＦＣ東京でサッカーチームをつくってほしい。サッカーをできる環境をつくってほしい。ＦＣ東京でサッカーをやりたい』という声をいただいたのが、私にとって大きく心に残っていて、これに何とか応えたいと個人的にも思っていたところです」と川岸社長は続けた。

そして「女子、男子サッカーの部分の違いはあれど、同じサッカーチーム同士ですし、活動エリアも重なってくるというところで、私の方から思い切ってお声掛けして、一緒にやりませんかという形で提案をさせていただきました」と明かした。その上で「お互いにいろいろ話し合う中で、それぞれ持っているビジョンやゴールは一緒だな、と感じることも多かったです。端的に言えば、首都・東京にふさわしいサッカークラブチームになっていくということ。日本一であるとか、アジア・世界に飛び出ていくというところを目指していきたいという共通した思いがあり、一緒にやろうというところに至ったということです」と説明した。

チーム名は２７年から「ＦＣ東京スフィーダ」となる。川岸社長は「スフィーダ世田谷ＦＣが今まで積み上げてきたもの、大事にしてきたものを、私たちとしては一緒に受け継ぎながら、ＦＣ東京がスフィーダ世田谷ＦＣに、またＦＣ東京スフィーダに新しい力を加えていくというところを懸命に取り組んでいきます」と強調した。また、「男子のＪリーグでは私たちは、味の素スタジアムでヴェルディさんとの試合（ダービー）があります。これをベレーザさんとの試合をやって、東京、もしくは女子サッカー界を、いろんな方に盛り上がってもらえるようなカードをつくっていきたい」と“女子版・東京ダービー”へ思いも語り、「これは私たちだからこそやりましょう、実現させましょうと言えるのかなと思います」と力説した。