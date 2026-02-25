メ～テレ（名古屋テレビ）

冬とは思えない暖かい日が続いていますが、実は今名古屋城の石垣が雪が積もったように真っ白になっているのです。その理由は―。

いま名古屋城で起きている“異変”。

「名古屋城の西側のお堀です。石垣を見てみると、広い範囲にわたって部分的に石垣が白くなっています。雪が積もっているかのように見えますね」（アナウンサー）

白く染まった石垣。その正体は大量に飛来した“カワウのフン”。敷地内の木や花も真っ白です。

「また今日もこんなにたくさん白くなってしまって。いつも残念だなってと」（近隣住民）

「100や1000ではきかないでしょ。真っ黒けだもん空が」（近隣住民）

名古屋城総合事務所によると、施設が糞で白くなるほどの大量のカワウは3年ぶり。職員は対策に、頭を抱えています。

「高圧洗浄をすると石垣を傷めてしまうので、重要な“特別史跡”の一部なので自然の雨で白いフンを落としてもらうのを待っている」（名古屋城総合事務所 石川和之 課長補佐）

雨が降り続けばきれいになるそうですが、今年の雨不足が汚れに拍車をかけています。

できるのは地道な対策のみ―。

「ほとんど（のカワウ）が手をたたいたり、我々の姿を見せたりすれば飛んでいく」（石川さん）

朝と夕方に見回りをして、カワウが飛来しないよう、”フン闘”しています。

狭い川はカワウにとっての「絶好の漁場」

なぜ、“名古屋城付近”に、これほど多くのカワウが集まるのでしょうか。

愛知県弥富野鳥園の 匹田竜太郎さんに話を聞きました。

「考えられるのは、やはり餌、今ちょうどボラがかなり堀川を遡上している」（匹田さん）

カワウが狙っているのは、名古屋港から、城の近くまで堀川を遡上してくるボラだといいます。

メ～テレが名古屋城を取材する前、24日の早朝、近くを流れる堀川には白いサギに交じって真っ黒なカワウがたくさん集まっていました。

「カワウは大海原だと追い込み漁ということで、複数羽で魚を追い込んで、魚を捕ったりするんですけど川の狭い区間だと、そういう必要もなく、エサがとりやすい」（匹田さん）

さらに、カワウにとって、もうひとついい条件が―。

「近くに、ねぐらを作りやすい樹木など整っていて、気にいっている場所とカワウは認識しているのかなと思う」（匹田さん）

カワウの飛来は3月ごろまで続く見込みです。