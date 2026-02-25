WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が25日、都内で会見し、4月11日に両国国技館で、同級挑戦者決定戦に臨むと発表した。同級1位の元2階級制覇王者ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）と対戦する。初黒星から約5か月。芽生えた「怒り」と「覚悟」を胸に難敵と戦う。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）1敗、35歳のエストラーダが45勝（28KO）4敗。

那須川は上下白のスーツに伊達メガネ姿で登場。現同級王者・井上拓真（大橋）に敗れた昨年11月の前戦を振り返り「一戦ですけど、たくさん得られた。あの試合を一度も忘れたことはないです」と回想。「ボクシングというものをいろんな角度から見られた。練習環境や角度、ボクシングを知ることができた」と振り返った。

キャリア初の敗北は大きな転機となった。「自分を探りました。『悔しい』というものが沸いてきて。そこから『舐めんじゃねーよ』って怒りの感情も。“怒ること”って普通に生きていると、面倒くさいしダルいじゃないですか。それをずっと排除していたんですが、芽生えてきた」と心境を打ち明けた。

アンチからの“文句”も届くというが、意に介さず、怒りの感情は自身に向けている。「俺はやるべきことをやるだけ」と強調。「自分に対して『お前こんなもんじゃねーだろ』って。誰かに言われて得た感情ではないし、試合になってどう作用するかわからない。ですが、今の練習をしている感じ、試合が終わってからの過ごし方が間違ったものではないと、自分で言える。そこは自信を持って試合に向かえる」と力を込めた。

エストラーダに勝てば、敗れた井上への挑戦権を得る。「やり返さないと気が済まない」とリベンジを誓い、強敵を前に「蹴ってでも勝つ」と闘志を前面に打ち出した。

一方のエストラーダは、元WBA、WBO世界フライ級、元WBA、WBC世界スーパーフライ級王者。2024年6月に世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国）に敗れるも、昨年6月、バンタム級転向初戦で勝利を収めていた。

エストラーダは「日本で戦えること、相手がテンシンであることに満足している」とし、「自分にとってこの試合は、まず勝ちに行く試合。その先にイノウエ（井上拓真）がいるので、そこに向かって進みたい」と先を見据えた。

那須川は井上に敗戦後、3日ほどで練習を再開した。現在はキックボクシング時代に指導を受けた葛西裕一氏のジムや、父・弘幸氏が運営する「TEPPEN GYM（テッペンジム）」でもトレーニングを積んでいるという。

「キック（ボクシングの）の時の動きだったり、『必殺パンチ』だったりとか。ボクサーにないもの、突拍子のないことを学びに行っています」と明かした。報道陣から「必殺パンチ」について問われると「『必殺パンチ』というか『心得』と言いますか。最終的には『気持ちだよ！』って言われるんですが。まぁ自分も『気持ち』は代名詞なので」と淡々とした表情で話した。

エストラーダに敗れれば2連敗となり、世界王者への道も遠のく。「自分にとっても、格闘技人生だけでなく普通の人生において、すごく試されている場所であり、本当に崖っぷちな状態でもあると思っている。しっかりやり返す」と決意を示した。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）