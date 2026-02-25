岡崎で進む事業承継の新しい動きを知る場として、2026年2月26日に「アトツギ×スタートアップ」共創イベントが開かれます。

会場は図書館交流プラザ りぶら1Fホールで、後継者とスタートアップの実践事例を同じ場で聞ける構成です。

地域のものづくり企業が次の成長を描くための接点になる2時間！

オカビズ「イノベーションの扉を開けモノづくりとテクノロジーの交差点」

開催日：2026年2月26日（木）開催時間：14:00〜16:00会場：図書館交流プラザ りぶら 1Fホール参加費：無料

岡崎ビジネスサポートセンター・オカビズは、岡崎市が2013年に設立した売上アップ特化型の中小企業向け相談拠点です。

同センターは図書館交流プラザ りぶら内に拠点を持ち、地域事業者の相談と実行支援を積み重ねています。

今回のイベントは、アトツギとスタートアップをつなぎ、モノづくりとテクノロジーの交差点を地域で可視化する初開催企画です。

登壇者8名が語る共創の実践テーマ

アトツギ登壇者数：4名スタートアップ登壇者数：4名ゲスト登壇者数：1名モデレーター数：1名

後継者側は製造・縫製・木材など地域産業に根差した事業者が並び、現場起点の課題を持ち寄る構成です。

スタートアップ側は全国で事業展開する代表者が参加し、技術導入や新規事業の立ち上げ視点を重ねます。

異なる強みを同じテーブルで比較できる編成です。

当日プログラムの学びどころ

プログラム数：4部構成ピッチ実施数：1部パネルディスカッション実施数：1部交流会実施数：1部

オープニングからピッチ、パネル、交流会へと段階的に進むため、情報収集から対話まで流れで参加できます。

聞くだけで終わらず、現場で使える連携の糸口を持ち帰りやすい設計です。

短時間で密度高く学べる進行。

岡崎アトツギの現在地を示す実績データ

アトツギ甲子園 第6回エントリー数：225名地方大会出場者数：90名決勝大会進出者数：18名岡崎ゆかりの地方大会出場者数：4名岡崎ゆかりの決勝進出者数：2名

全国規模の選抜データの中で、岡崎ゆかりの後継者が複数名進出している点は地域の挑戦度を示す材料です。

守りの承継にとどまらず、新規事業を前提にした承継へ視点が切り替わっていることが数字にも表れています。

岡崎発アトツギの存在感が拡大中！

2月以降に続く地域支援スケジュール

オカビズ設立年：2013年累計相談社数：約4,500社累計相談件数：約29,000件岡崎アトツギ座談会開催日：2026年3月9日岡崎アトツギ名鑑パネル展期間：2026年4月6日〜4月18日

オカビズは長期の相談実績を土台に、単発イベントで終わらない支援導線を地域内に用意しています。

2月の共創イベントを入口に、3月の座談会や4月の展示へ続く流れが見えるため、関心段階に合わせて関与しやすい構成です。

承継準備と新規事業検討を同時に進めたい事業者にも有効です☆

事業承継を「引き継ぐ」から「伸ばす」へ更新したい経営者にとって、実践者同士の対話をまとめて聞ける機会です。

地域企業の資産とスタートアップの技術をどう掛け合わせるかを、岡崎の文脈で考えられる点も大きな価値です。

【地域企業の次の一手が見える共創セッション！

オカビズ「イノベーションの扉を開けモノづくりとテクノロジーの交差点」】の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントの開催日時はいつですか？

2026年2月26日（木）14:00〜16:00です。

Q. 参加費と会場を教えてください。

参加費は無料で、会場は図書館交流プラザ りぶら 1Fホールです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地域企業の次の一手が見える共創セッション！オカビズ「イノベーションの扉を開けモノづくりとテクノロジーの交差点」 appeared first on Dtimes.