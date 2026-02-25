2026年2月24日、建設・工場・介護の現場向けに「ベストリハバンドPro 現場DXソリューション」の提供が開始。

2024年の労働安全衛生規則改正と2025年の建設業働き方改革関連法の完全適用を受け、体調管理の記録体制づくりが急務になっています。

今回の共同開発は、熱中症リスクを予兆段階で把握し、現場判断をデータで説明しやすくする構成です。

テクサー「ベストリハバンドPro 現場DXソリューション」

提供開始日：2026年2月24日対象業界：建設・工場・介護中核技術：特許第7347884号 熱中症判定アルゴリズム通信方式：SoftSIM対応 LTE Cat.M1

テクサーは、AIとOTの技術で介護・医療・ヘルスケア分野の社会課題解決に取り組む企業です。

ベストリハは介護現場での健康管理運用を持つ事業者で、IIJは通信基盤を技術協力する体制です。

三社がデバイスからクラウドまでを一体設計し、現場運用と法改正対応を同時に進めるモデルになっています。

特許第7347884号の予兆判定ロジック

特許番号：第7347884号判定データ：体表温・心拍数・呼吸推定対象：深部体温

温度の単点計測だけでなく複数データを組み合わせるため、体調変化の個人差を加味しやすい判定方式です。

「まだ大丈夫」という感覚依存を減らし、管理者が判断根拠を示しやすい運用へ移行できます。

共同開発三社の役割分担

通所サービス：33拠点ジュニア：4拠点ナーシングホーム：13拠点訪問看護：23拠点

ベストリハはバイタルデータ収集・可視化・アラート・履歴保存を担い、現場記録の自動化を進行中。

テクサーはバンド端末のハードウェア開発と量産体制構築を担当し、現場利用を前提にした耐久性を設計しています。

IIJはSoftSIM対応のLTE Cat.M1通信を提供し、多数端末運用時の接続安定性を下支えする構成です。

法改正対応に直結する記録設計

関連法改正：2024年 労働安全衛生規則改正完全適用：2025年 建設業働き方改革関連法通知機能：本人・管理者への即時アラート記録機能：履歴の自動保存

スマートフォン不要で自動測定と自動通信が行えるため、巡視中心の現場でも記録漏れを抑えやすい仕組みです。

GPS見守りとクラウド一元管理を組み合わせることで、説明責任に必要なエビデンス蓄積にも対応済み。

介護と建設で積み上げた実運用実績

介護現場：日常的な健康管理・見守り用途で継続利用国土交通省現場試行評価：B評価（従来より優れる）

介護施設・在宅介護では高齢者の体調変化把握に活用され、スタッフ負担軽減と安全性向上に寄与しています。

建設分野でも工程・安全性・品質・生産性の向上が確認され、異業種展開しやすい信頼性を示す結果です。

猛暑常態化の時代では、現場健康管理を「感覚」から「記録できる判断」へ切り替える準備が重要です。

法改正対応を実務の中で回しながら、リスク低減と説明責任を同時に進めたい企業に合わせやすいソリューションです。

現場の熱中症予兆をデータで先回り管理できる！

テクサー「ベストリハバンドPro 現場DXソリューション」の紹介でした。

よくある質問

Q. 提供開始日はいつですか。

2026年2月24日です。

Q. 中核となる熱中症判定技術の特許番号は何ですか。

特許第7347884号です。

Q. 主な対象業界はどこですか。

建設・工場・介護の現場です。

