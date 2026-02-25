2026年3月1日から3月31日まで、100時間カレーの冷凍商品が「はぴねすくらぶ」ラジオ通販で独占販売されます。

販売場所はラジオ通販限定で、全国から申し込みできる1か月企画です。

神田カレーグランプリ2度優勝の味を、特別セットで試せる注目販売！

100時間カレー「はぴねすくらぶラジオ通販独占販売」

独占販売期間：2026年3月1日〜3月31日販売チャネル：はぴねすくらぶ ラジオ通販限定セット内容：冷凍カレー12袋限定価格：4,980円（税込）

100時間カレーは、コクとうま味にこだわる欧風カレーを展開するブランドです。

同ブランドは、手間ひまを重ねた深い味わいを家庭で楽しめるレトルト・冷凍商品にも力を入れています。

今回の企画は、通信販売大手「はぴねすくらぶ」と組んだラジオ通販での独占販売です。

独占販売期間と特別セット内容

販売期間：2026年3月1日〜3月31日通常セット袋数：10袋限定セット袋数：12袋限定価格：4,980円（税込）

通常10袋セットの商品を12袋に増量し、1か月限定の条件で提供する構成です。

セット単価を抑えながら、家族分や作り置き分まで確保しやすい数量バランスです。

3月限定の独占販売。

神田カレーグランプリV2のブランド実績

神田カレーグランプリ優勝回数：2回国内展開：40店舗以上海外展開：4店舗イートイン店舗数：43店舗（2025年12月末時点）

100時間カレーは神田カレーグランプリで2度優勝し、専門店としての評価を積み重ねてきました。

国内外での店舗展開が進んでいるため、店の味への信頼感が通販購入の後押しになります。

外食で支持された味を自宅へ持ち帰れる点も魅力！

冷凍カレーで楽しむ欧風のコクとうま味

ブランドの味づくり：100時間以上かけた店頭ビーフカレー由来公式通販の参考価格（濃厚ビーフ）：540円（税込）公式通販の参考価格（バターチキン）：540円（税込）

香味野菜やフォンドボー、果物などから引き出したうま味を重ねる製法がブランドの軸です。

欧風らしいまろやかなコクがあるため、子どもから大人まで食べ進めやすい味設計です。

冷凍ストックしやすい日常向けカレー。

早期終了条件と購入タイミング

販売終了条件：予定数に達し次第終了独占販売期間：1か月間

販売は3月末までの予定ですが、セットは予定数到達で早期終了する可能性があります。

ラジオ通販での本格的な取り扱いは初の試みのため、在庫の動きが早まる可能性もあります。

気になる人は3月前半からの確認が安心です。

人気店の味を冷凍で全国に届ける今回の企画は、忙しい日の食事づくりにも使いやすい内容です。

店舗クオリティの欧風ビーフカレーを自宅のストックに加えたい人にとって、実用性の高い限定販売になっています☆

【神田グランプリV2の味を自宅で楽しむ限定企画！

100時間カレー「はぴねすくらぶ独占冷凍カレー12袋セット」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 独占販売の期間はいつですか？

販売期間は2026年3月1日から3月31日までです。

Q. 限定セットの内容と価格はいくらですか？

冷凍カレー12袋セットで、価格は4,980円（税込）です。

