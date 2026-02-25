神田グランプリV2の味を自宅で楽しむ限定企画！100時間カレー「はぴねすくらぶ独占冷凍カレー12袋セット」
2026年3月1日から3月31日まで、100時間カレーの冷凍商品が「はぴねすくらぶ」ラジオ通販で独占販売されます。
販売場所はラジオ通販限定で、全国から申し込みできる1か月企画です。
神田カレーグランプリ2度優勝の味を、特別セットで試せる注目販売！
100時間カレー「はぴねすくらぶラジオ通販独占販売」
独占販売期間：2026年3月1日〜3月31日販売チャネル：はぴねすくらぶ ラジオ通販限定セット内容：冷凍カレー12袋限定価格：4,980円（税込）
100時間カレーは、コクとうま味にこだわる欧風カレーを展開するブランドです。
同ブランドは、手間ひまを重ねた深い味わいを家庭で楽しめるレトルト・冷凍商品にも力を入れています。
今回の企画は、通信販売大手「はぴねすくらぶ」と組んだラジオ通販での独占販売です。
独占販売期間と特別セット内容
販売期間：2026年3月1日〜3月31日通常セット袋数：10袋限定セット袋数：12袋限定価格：4,980円（税込）
通常10袋セットの商品を12袋に増量し、1か月限定の条件で提供する構成です。
セット単価を抑えながら、家族分や作り置き分まで確保しやすい数量バランスです。
3月限定の独占販売。
神田カレーグランプリV2のブランド実績
神田カレーグランプリ優勝回数：2回国内展開：40店舗以上海外展開：4店舗イートイン店舗数：43店舗（2025年12月末時点）
100時間カレーは神田カレーグランプリで2度優勝し、専門店としての評価を積み重ねてきました。
国内外での店舗展開が進んでいるため、店の味への信頼感が通販購入の後押しになります。
外食で支持された味を自宅へ持ち帰れる点も魅力！
冷凍カレーで楽しむ欧風のコクとうま味
ブランドの味づくり：100時間以上かけた店頭ビーフカレー由来公式通販の参考価格（濃厚ビーフ）：540円（税込）公式通販の参考価格（バターチキン）：540円（税込）
香味野菜やフォンドボー、果物などから引き出したうま味を重ねる製法がブランドの軸です。
欧風らしいまろやかなコクがあるため、子どもから大人まで食べ進めやすい味設計です。
冷凍ストックしやすい日常向けカレー。
早期終了条件と購入タイミング
販売終了条件：予定数に達し次第終了独占販売期間：1か月間
販売は3月末までの予定ですが、セットは予定数到達で早期終了する可能性があります。
ラジオ通販での本格的な取り扱いは初の試みのため、在庫の動きが早まる可能性もあります。
気になる人は3月前半からの確認が安心です。
人気店の味を冷凍で全国に届ける今回の企画は、忙しい日の食事づくりにも使いやすい内容です。
店舗クオリティの欧風ビーフカレーを自宅のストックに加えたい人にとって、実用性の高い限定販売になっています☆
【神田グランプリV2の味を自宅で楽しむ限定企画！
100時間カレー「はぴねすくらぶ独占冷凍カレー12袋セット」】の紹介でした。
よくある質問
Q. 独占販売の期間はいつですか？
販売期間は2026年3月1日から3月31日までです。
Q. 限定セットの内容と価格はいくらですか？
冷凍カレー12袋セットで、価格は4,980円（税込）です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 神田グランプリV2の味を自宅で楽しむ限定企画！100時間カレー「はぴねすくらぶ独占冷凍カレー12袋セット」 appeared first on Dtimes.