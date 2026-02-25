煮物の味をやさしい甘みでまとめたい日に合わせやすい新商品が登場します。

宮島醤油の「あまうま九州仕込みしょうゆ」は、九州らしい甘口のニュアンスを日常使いしやすく整えた一本です。

煮魚や筑前煮だけでなく、刺身や卵かけご飯まで使い道が広い点も注目されています。

宮島醤油「あまうま九州仕込みしょうゆ」

発売日：2026年3月1日希望小売価格：432円（税込）内容量：740ml賞味期間：1年6ヶ月販売エリア：北海道・東北・関東・中部・近畿の量販店・スーパー等

宮島醤油は、明治15年に佐賀県唐津市で創業した発酵食品を基盤とする食品メーカーです。

醤油や味噌に加えて、つゆ、だし、スープ、レトルト食品まで幅広く展開してきたブランドです。

今回の新商品は、全国で甘口しょうゆの需要が高まる流れを受けて投入されるエリア限定商品です。

九州仕込みの甘みバランス

同商品は、まろやかな口当たりと上品な甘みで素材の旨みを引き立てる設計です。

甘さが前に出すぎにくいため、だしの香りや具材の風味を活かしたい和食にも合わせやすくなっています。

煮物と煮魚で使いやすい味設計

煮物や煮魚に使うと、味の角が立ちにくく、全体のまとまりを作りやすいタイプです。

九州の食文化で親しまれてきた甘口しょうゆの考え方を、日々の家庭調理に取り入れやすい一本です。

刺身や卵かけご飯まで広がる活用幅

加熱調理だけでなく、刺身や卵かけご飯のようなシンプルな食べ方でも使える汎用性があります。

一本で和食の味付けをまとめたいときに、調味料の使い分けを減らしやすい点も実用的です。

甘みのあるしょうゆに慣れていない地域でも、やさしい設計なら食卓に取り入れやすくなります。

煮物から刺身まで使える汎用性があるため、春の新生活で調味料を見直すタイミングにも選びやすい商品です。

九州仕込みのまろやかな甘みで毎日の和食がぐっと作りやすくなる！

宮島醤油「あまうま九州仕込みしょうゆ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 宮島醤油 あまうま九州仕込みしょうゆの発売日はいつですか？

発売日は2026年3月1日です。

Q. 宮島醤油 あまうま九州仕込みしょうゆの価格はいくらですか？

希望小売価格は432円（税込）です。

Q. 宮島醤油 あまうま九州仕込みしょうゆの内容量・セット内容は？

内容量は740mlです。

Q. 宮島醤油 あまうま九州仕込みしょうゆの開催期間はいつですか？

賞味期間は1年6ヶ月です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 九州仕込みのまろやかな甘みで毎日の和食がぐっと作りやすくなる！宮島醤油「あまうま九州仕込みしょうゆ」 appeared first on Dtimes.