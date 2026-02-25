国会では24日から各党の代表質問が始まり論戦がスタートしています。こうした中、高市首相が衆院選で当選した自民党の議員全員にカタログギフトを配っていたことも判明し、野党側が追及しています。



“巨大与党”の誕生で、勢力図が一変した永田町。



24日から国会で代表質問が始まりました。トップを切ったのは議席数を大きく減らした中道改革連合の小川代表です。



（中道 小川 代表）

「国民生活の底上げのため暮らしを支えて支えて支えて支えて支え続けて参ります」





高市首相の言い回しをまねて、決意表明した小川代表、切り込んだのは“来年度予算案”についてです。（中道 小川 代表）「過去最大規模となる国民の税金の使い道を決める予算審議は、従来にも増して丁寧かつ慎重に行わなければなりません（J）必要な審議を省略してまで何が何でも年度内成立に固執することはない」さらに…。（中道 小川 代表）「学校給食費の負担軽減や高校無償化など。暫定予算として組み込んではいかがでしょう」予算が年度内に成立しない場合、4月以降の国民生活に影響のある政策を盛り込んで暫定予算を編成することを提案し、“全面的に協力する”と異例の歩み寄りを見せました。これに対し高市首相は…。（高市首相）「国民生活に支障が生じないよう、今後与党とも相談し、野党の皆様にも迅速な審議について御協力をお願いしながら令和8(2026)年度予算と今年度末までに成立が必要な法案の年度内の成立を目指してまいりたい」改めて年度内成立への意欲を示しましたが、小川代表が提案した暫定予算について言及はありませんでした。一方、24日夜 高市首相は自身のSNSで、衆院選で当選した自民党議員全員に「当選のねぎらい」としてカタログギフトを配布したことを明らかにしました。25日朝の参議院での代表質問では、早速この話題が取り上げらました。（立憲民主 田名部 匡代 参院議員）「去年、当時の石破総理大臣は、10万円分の商品券を15人に渡し、物価高に苦しむ世論から批判を受け謝罪し、商品券は返還されました。自民党衆議院議員全員、総額いくらになりますか。1万円でも約300万、報道されている3万円なら1000万円近くになりませんか」（高市首相）「今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てていただきたいと考え、奈良県第2選挙区支部として品物を寄付したものでございます。品物は本体価格、 システム料、送料に消費税をかけまして、1人分約3万円で、合計315人分になります」高市首相はこう述べた上で「政党支部から議員個人への寄付は法令上も問題はない」との認識を示しました。午後からは、国民民主党の玉木代表が質問に立ち、「食料品消費税ゼロ」について問いただしました。（国民 玉木 代表）「もし、それが民意であり、総理がやりたいというのであれば、実現に協力をいたします。ただ、心配な点が多々あるので、そうした課題の解決が大前提です。今から懸念を10個申し上げます。国民会議で検討しましょうと逃げずに、ぜひ、この場で誠実な答弁をお願いしたいと思います。まず、実施時期です。食料品の消費税ゼロは具体的にいつから可能となるのか、お示しください」食料品消費税ゼロについて実施時期のほか、外食産業や農家への影響、地方財政への影響、財源確保の見通しなど10項目に渡り、質問を浴びせました。（高市首相）「食料品の食料消費税率ゼロについては、超党派で行う国民会議で議論を行い、具体的な実施時期を含めて結論を得て行おうとしている段階であり、現時点で結論を先取りするということはいたしません。御指摘いただいた諸課題については、十分認識をしております。今後、国民会議にご参加いただける野党の皆様とも真しに協議を行い、1つ1つ結論を得てまいります。お待ちいたしております」「具体的なことは国民会議の中で議論する」と答えるにとどまりました。続いて、その国民会議への参加が認められなかった参政党が質問に立ちました。（参政党 和田 政宗 衆院議員）「政府与党の意見に賛成する政党だけ入れるどいうのであれば国民会議と言えるのでしょうか。国会という開かれた議論の場があるのに、なぜ、国民会議を設置するのでしょうか。話がまとまらないので消費税減税はできませんでしたと、アリバイ作りの場になるのではないかという危惧の声も聞かれます。国民会議から参政党を排除する理由を聞くとともに、国民会議でなく開かれた国会で議論すべきではないか総理にお聞きします」（高市首相）「政府与党としては、食料品の消費税率ゼロについては、給付付き税額控除の実施まで2年間に限ったつなぎと位置づけ、給付付き税額控除への意向を見据えて検討を進める方針です。消費税が社会保障の重要な財源であることを認識しつつ、かつ、給付付き税額控除の実現に賛同いただいている野党の皆さまに、政策責任者を通じてお声がけすることとしています。国会で議論すべきとの御指摘については、野党の皆さまの御協力が得られれば、夏前には中間取りまとめを行い、必要な法案を国会に提出することを考えておりますので、その段階で、国会での十分な御審議をお願いすることとなるものと考えています」巨大与党となって臨む高市政権。野党の意見に丁寧に耳を傾けるのか？今後の論戦の行方に注目です。