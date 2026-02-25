ことし7月の任期満了に伴って行われる南陽市長選挙に、南陽市区選出の県議会議員・柴田正人さんが出馬する意思を固めたことがわかりました。



柴田正人さんは南陽市出身の46歳で、県2区選出の鈴木憲和衆議院議員の秘書などを経て、2015年の県議会議員選挙で南陽市区から出馬して初当選しました。現在、県議3期目で、自民党県連で主要役職の1つ「政調会長」を務めています。

YBCの取材に対し柴田さんは25日、7月の任期満了に伴い実施される南陽市長選挙に出馬する意思を固めたことを明らかにしました。





柴田正人さん「20年後、30年後の南陽市のビジョンを語っていきたいし、人に注力した政策を進めてみんなが夢と希望のある南陽市を実感できるように取り組んでいきたい」一方、現職で3期目の白岩孝夫市長（57）は、次期市長選への態度をまだ明らかにしていません。柴田さんはこれまで、白岩市長を支援してきましたが、今回出馬を決断した理由を次のように述べました。柴田正人さん「現・白岩市長は3期で、3期までは支えていくということで行動してきたが、人口減少があり、スピード感と危機感が少し足りないと思ったのでこの決断に至った」南陽市長選をめぐってはこれまでに、柴田さんのほかに出馬の意向を示した人はいません。