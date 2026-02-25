〈《驚愕事件》「エプスタインの邸宅でレイプされた」「権力者に女性を斡旋」“エプスタイン・ファイル”が公開されて明らかになった事実とは〉から続く

1月30日、欧米の政財界の有力者を巻き込み、世界に衝撃を与えた性的スキャンダル「エプスタイン事件」にまつわる資料、通称「エプスタイン・ファイル」の一部が新たに公開された。

資産家のジェフリー・エプスタイン元被告（2019年に逮捕・起訴され、同年66歳で死亡）が、未成年の少女達に金銭を払い、性行為の相手をさせていたとして、児童買春で起訴されたこの事件。一体何があったのか？ 公開された資料に書かれていたこととは。在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全4回の2回目／続きを読む）



黒塗りにされた「エプスタイン・ファイル」と、ジェフリー・エプスタイン元被告 ©EPA=時事

◆◆◆

エプスタイン・ファイルの内容は解読が非常に難しい。特にエプスタインと親しい友人とのメールは砕けた文体で省略が多く、誤字脱字もあり、かつ当事者同士にしか通じない隠語やジョークもある。

そもそも文脈の理解には送信者と受信者、それぞれの背景と関係性を知らなければならないが、送受信者の名前が黒塗りされているものも多い。ファイルの公開以来、大手メディアがチームを組み、複数人で解読に取り組んでいる理由だ。

また、エプスタイン・ファイルはエプスタインがコンピュータ、携帯やタブレットから発した、もしくは残したデータであり、セックス・トラフィッキング（＝性的人身売買）に関わらないものも含まれている。あるジャーナリストは、「ファイルには私の名前も何度も出てくるが、私が執筆していたニュースレターをエプスタインが購読していたからだ」と説明している。

「赤ん坊の肉を…」SNSで飛び交う“噂”

こうした中、当人たち以外には意味不明なメールの文章が取り上げられ、SNSを駆け巡っている。その一つが「エプスタインたちは赤ん坊を殺し、その肉を食べていた」だ。

以下はエプスタインと他者の間でやりとりされた、件名「クリームチーズ・ベイビー」とされたメールからの一部抜粋。

〈「笑、クリームチーズと赤ん坊が同じレベルなのか、私には分からない」 「赤ん坊は何百万人もいるのに、良質なベジタブル・クリームチーズはほとんどない」 「ハハ。明日、ベジ・クリームチーズ欲しい？ 今から探しに行くよ」〉

これにファイルからの他の情報を重ね、SNSでは「人喰い」の噂が広まっている。

日本の大学教授がエプスタインに送ったメール

ファイルに名前が登場する日本人、伊藤穰一（千葉工業大学学長、現在59歳）がエプスタインに送信したメールも同様だ。

2013年に伊藤がエプスタインに送信したメールは件名が「Japan／dogs」、本文には「日本と犬の近況を伺っています。（ええ、もう頭の中は犬だらけなんです。）」などとある。「犬」が何を指すのかは不明だ。

「MITを率いたテクノロジーの伝道師」と呼ばれ、当時米国に在住していた伊藤は、2019年エプスタインが刑務所内で死亡したすぐ後にMIT（マサチューセッツ工科大学）の教授およびMITメディアラボ所長を辞任した。エプスタインから、メディアラボに52万ドル、伊藤自身の個人投資ファンドに120万ドルの資金提供を受けていたためである。辞任に先立っては、メディアラボのHP上で謝罪文を公表し、話題となっていた。

「彼の恐ろしい行為については…」

謝罪文では、エプスタインから資金援助を受けたことについて「私の判断ミス」「深くお詫びする」などと述べ、一連の性的虐待事件については、「彼の恐ろしい行為については一切関与しておらず、彼が話すのを聞いたことも、何らかの形跡を見たこともない」としている。

エプスタインとMITのつながりについては同大学の学生メディア、The Techが追及しており、エプスタイン・ファイルには伊藤だけでなく、元MIT学長ラファエル・ライフを筆頭に多くの名がある。また、The Techは伊藤がエプスタインとメールで個人的にジョークをやり取りする仲だったことも報じている。

その伊藤は「Jwiki」にページが作られている。Jwikiとはエプスタイン・ファイルの文書をAIで解析したもので、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツからドナルド・トランプ大統領まで、ファイルに登場する人物の中から主だった人物、約70人のページが作られており、伊藤もその一人だ。

また、伊藤がMITメディアラボを辞任した2019年9月、ニューヨークタイムズは、伊藤がラボへの「寄付を募るためにカリブ海にあるエプスタイン氏の島を2度訪れたと述べた」と報じている。

「サバイバー」として闘う女性たち

エプスタインが2度目に逮捕された2018年以降、エプスタインと、エプスタインの手先として少女たちのリクルートを担当したギレーヌ・マクスウェル（20年の刑を受けて収監中）、そしてエプスタインの「顧客」たちによる少女たちへの残酷な性的虐待は大きく取り沙汰された。

すでに成人女性となっている元少女たちは、今も声を上げ続けている。その中で最も早くから、最も大きな声を上げてきたヴァージニア・ジュフリーさんは2025年4月に41歳で自ら命を絶ってしまったが、今はジュフリーさんの弟がその遺志を継ぎ、サバイバーたちの闘いに参加している。元少女たちは自らを「犠牲者」とは呼ばず、「サバイバー（生き残った者）」と呼んでいるのだ。

しかし、エプスタインに苦しめられ、または今も戦っている女性はサバイバーだけではない。顧客（もしくは取り巻き）の妻たち、真相を追求するジャーナリスト、政治家が存在する。（文中敬称略。つづく）

