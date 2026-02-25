元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が25日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、事務所内の競争について語った。

シングルを同日リリースした「なにわ男子」と「M！LK」の争いについての記事を紹介。「コイツには負けられないと思ったことは」のテーマで問われた。

中丸は「過去の話、具体的に誰かに勝ちたい、負けたかもという話じゃないんですけど」と前置き。「ジュニア時代はあらゆるところ、ランキングみたいなのがあるんですよ。『MYOJO』で言うと“恋人にしたいランキング”とか（があった）」と振り返った。

「今やってるかどうか分からないですけど、当時は恒例行事で。そうなってくると、どうしても競争心をあおられますよね。極力、上位に行きたいですもんね」

ちなみに、中丸は「一番良かった時は4位です」といい、スタジオからどよめきが起きた。自分より上位だったのは、「山P（山下智久）とか、赤西（仁）、亀梨（和也）とかそのへんです」と、想像をたどりながら答えた。

そうした媒体は「見たり見なかったりですね」というが、「人によってはめちゃくちゃ意識したり。でも、少なくともみんな意識していましたね」とも明かしていた。

KAT−TUNの中でのライバル関係について聞かれると、「グループでデビューとかすると、グループが1単位になるので、そこで勝ち負けとかなくなってきましたね。ジュニアのころの方がもしかしたら、グループ内の意識は強かったかもしれない」と話した。