1月30日、欧米の政財界の有力者を巻き込み、世界に衝撃を与えた性的スキャンダル「エプスタイン事件」にまつわる資料、通称「エプスタイン・ファイル」の一部が新たに公開された。

資産家のジェフリー・エプスタイン元被告（2019年に逮捕・起訴され、同年66歳で死亡）が、未成年の少女達に金銭を払い、性行為の相手をさせていたとして、児童買春で起訴されたこの事件。一体何があったのか？ 公開された資料で明らかになったこととは。在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全4回の3回目／続きを読む）

ジェフリー・エプスタインとギレーヌ・マクスウェルの手によって性的虐待を受けた元少女たちは、自らを「犠牲者」とは呼ばず、「サバイバー（生き残った者）」と呼び、今も声を上げ続けている。



2020年7月2日、米東部ニューヨーク州の連邦検察当局が記者会見で使用した、ジェフリー・エプスタイン元被告（左）と元交際相手ギレーヌ・マクスウェル受刑者の写真 ©時事通信社

そして、エプスタインに苦しめられ、または今も戦っている女性はサバイバーだけではない。顧客（もしくは取り巻き）の妻たち、真相を追求するジャーナリスト、政治家が存在する。

ビル・ゲイツに向けられている疑惑

■ビル・ゲイツ／メリンダ・フレンチ・ゲイツ

マイクロソフト創業者で、世界長者番付常連のビル・ゲイツは以前よりエプスタインとの交流が問われてきた者たちの中で最も著名な人物の一人だ。今回のエプスタイン・ファイルから新たなメールが掘り起こされ、窮地に立たされている。

エプスタインは自分宛にメールを書き、送信せずに保存する習慣があったとされる。そうしたメールの中に、「ビル・ゲイツがロシア人女性と性交渉を持ち、性病に感染したことから薬の入手をエプスタインに頼んだ」「妻メリンダにも、こっそりと飲ませられる抗生物質を欲しがっている」とする旨のものが発見された。

ビル・ゲイツはこうした内容は全て虚偽であり、自分はエプスタイン島を訪れたこともないと主張している。エプスタインとの交流を始めた理由は、エプスタインが「多くの富豪を知っており、世界の保健医療に寄付をさせられる」と言ったからだと釈明。ただし、エプスタインと交流を持った自分は「愚かだった」「後悔している」と発言している。

「結婚生活における、とても、とても、辛い時期」

ファイルの公開と共にこの件は大きく報じられ、公開からわずか5日後の2月4日、ビル・ゲイツの元妻であるメリンダ・フレンチ・ゲイツは公共放送NPRのポッドキャストに出演し、女性キャスターに向かって心情を語らねばならなかった。

番組冒頭、メリンダは数秒の沈黙の後、「どんな少女もあんな状況に置かれるべきではない」「エプスタインと他の者たちが行ったことは非常に心が痛む」と語っている。その上で、エプスタインにまつわる一連の報道は「私の結婚生活における、とても、とても、辛い時期（離婚の前後）を思い起こさせる」としている。

ビル・ゲイツは1975年に友人と共にマイクロソフト社を立ち上げている。1987年、大学卒業直後のメリンダ・フレンチはマイクロソフト社に採用され、ビル・ゲイツと出会った。2人は1994年に結婚。2000年、2人は「ビル＆メリンダ・ゲイツ財団」（現「ゲイツ財団」）を立ち上げ、私財59億ドルを投じ、以後の25年間で1000億ドルに及ぶ寄付を行い、世界第3位の慈善団体とした。

エプスタインとのつながりを理由に離婚

しかし、エプスタインが2度目の逮捕をされ、獄中で死亡した2019年、メリンダは夫とエプスタインのつながりを理由に離婚を決断し、末子の高校卒業を待って2021年に離婚。

メリンダは元夫の行動によって離婚せざるを得ず、設立以来、献身的に活動したビル＆メリンダ・ゲイツ財団からも身を引かねばならなかったことは悲しく、今回のファイルの露見も信じられないほどに悲しいとしている。同時に「私が知る由もない多くの疑問は、私の元夫を含む人々が答えるべきです。私ではありません」と、自分の立ち位置をきっぱりと示した。

現在、メリンダは自身で立ち上げたNPO「ピボタル」を通し、女性と少女への支援活動に専念している。団体の上層メンバーのほとんどが女性であることに、女性のパワーを信じるメリンダの信条が現れている。

■ビル・クリントン／ヒラリー・クリントン

第42代米国大統領ビル・クリントンも、かねてよりエプスタインとの関連が最も頻繁に語られてきた人物だ。ビル・クリントンと、その妻でオバマ政権下の国務長官であったヒラリー・クリントンは下院監視委員会のエプスタインに関する調査の一環として、2月末に証言する予定だ。

ビル・クリントンとエプスタインの交流は、クリントンの大統領就任期間（1993〜2001年）およびその後の数年間にわたって続き、エプスタインに初回の逮捕での有罪判決が下る2008年の数年前にクリントンの側から終わらせている。

エプスタインはビル・クリントンに多額の寄付を

エプスタインは民主党の支持者であり、1992年、ビル・クリントンの大統領第1期の選挙戦中にクリントンに1000ドル、当選後はホワイトハウスの改修費用として1万ドルの寄付を行っている。クリントンの就任中は度々ホワイトハウスを訪れ、ギレーヌ・マクスウェルが同行することもあった。

クリントンが2期8年の大統領任期を終えた直後の2002〜2003年にかけて、クリントンがエプスタインのプライベート・ジェット（通称ロリータ・エクスプレス）に、少なくとも7回の旅行で計16回搭乗していたことが飛行記録から割り出されている。その多くにエプスタインとマクスウェルも同乗していた。

ただし、ビル・クリントンが「エプスタイン島」に飛んだ記録はなく、生前のエプスタイン、マクスウェルは共にビル・クリントンが島を訪れたことはないと述べている。

上記の旅行の他に、ビル・クリントンは2002年9月にエイズ啓蒙キャンペーンのために8日間にわたってアフリカ諸国を訪れており、その際にもエプスタインの専用機を使っている。フライトにはエプスタインに加え、俳優のケヴィン・スペイシー（※）、コメディアン／俳優のクリス・タッカーも同乗していた。

※ケヴィン・スペイシー：米国大統領を演じたTVドラマ『ハウス・オブ・カード』（2013〜2018年／ケヴィンは2017年に降板）によって非常に高い評価を得たが、#MeTooムーブメント最中の2017年に男優や映画関係者への性的ハラスメントによる告発が相次いだ。2023年にロンドンで訴追された件では無罪評決となり、以後、映画出演を再開しつつある。

ビル・クリントンの誘いで乗った「エプスタイン専用機」に少女達が…

2024年、ケヴィン・スペイシーはトーク番組に出演し、アフリカにはビル・クリントンに誘われて同行したこと、エプスタインも同乗していたが、自分はエプスタインとの面識はなかったこと、そして「若い少女たち」が乗っていたことを語っている。

なお、今回のファイル公開に先立って昨年12月に公開された資料の中には、ビル・クリントンが機内と思われる場所で若い女性と密着している写真、女性と浴槽に浸かっている写真（どちらも女性の顔は黒塗り）、ギレーヌ・マクスウェルとプールで泳いでいる写真、クリントンとエプスタインが“エスニック”なシャツを着て並んでいる写真が含まれている。いずれも撮影年は不明。

ビル・クリントンが親しかったのはエプスタインよりもマクスウェルだったとする説もある。クリントンは大統領退任後のレガシーとして「クリントン・グローバル・イニシアチブ（CGI）」を立ち上げている。気候変動や人権問題などに取り組み、世界を向上させることを目的としたものだ。

マクスウェルは2004年のCGI設立活動における重要人物だったとみなされている。イギリスとアメリカの社交界におけるマクスウェルの人脈が大きな強みになったものと思われる。その2年後にエプスタインは「セックス・トラフィッキング」で一度目の逮捕をされ、2008年に有罪となっている。クリントンは、その時期までにはエプスタインと絶縁していたと主張している。

ヒラリーにも“証言”が求められた

2025年8月、共和党と民主党の両党で構成される下院監視委員会は、エプスタインに関する証言を求める召喚状をエプスタインへの捜査が開始された2005年以降の4政権（ブッシュ息子、オバマ、トランプ第1期、バイデン）の司法長官とFBI長官に送付した。歴代大統領の中ではビル・クリントンのみが召喚され、妻のヒラリー・クリントンも召喚されている。夫婦揃ってエプスタイン、マクスウェルと親しかったトランプと妻のメラニアは召喚されていない。

ヒラリー・クリントンの名はエプスタイン・ファイルにほとんど登場しない。ビル・クリントンが何度も搭乗したエプスタイン専用機の飛行記録にもその名は見当たらない。ほぼ唯一のつながりは、夫の大統領任期終了に伴ってヒラリー自身が上院議員選に出馬した際、民主党支持者であるエプスタインから政治献金2万ドルを受け取っていることのみだ。

召喚状を受け取った当初、クリントン夫妻は「共和党による自分たちへの政治的な報復である」として証言を拒んだ。すると監視委員会の共和党委員長は「2人を議会侮辱罪で起訴する」とした。夫妻は証言を密室ではなく、カメラの目の前で行うことを要求。それに対する委員長の口さがない対応に対し、ヒラリー・クリントンは2月5日、Xに以下のポストを行なった。

〈「では、ゲームは終わりにしましょう。この戦いを望むなら、@RepJamesComer（注：監視委員会の共和党委員長ジェームズ・コマー）、公開の場でやりましょう。あなたは透明性について語るのが大好きだ。カメラを回した公開の公聴会ほど透明なものはありません。私たちはそこに出向きます」〉

夫ビル・クリントンの思慮も倫理観もない過去の行動の代償を、妻ヒラリーが受けて立つこととなったのだ。

ヒラリーは過去にも夫の浮気に悩まされた経緯がある。

ビル・クリントンは大統領就任中に、国中を揺るがすセックス・スキャンダルを起こしている。1995年、当時22歳だったホワイトハウス・インターンのモニカ・ルインスキーと不倫を重ね、弾劾裁判まで起こされたのだ。

ヒラリーは、夫が自分よりはるかに若い女性との不倫をホワイトハウスで1年半も続けたことを知らされ、ファーストレディとしての面目を失った。さらに、当時開かれた公聴会や裁判では夫とインターンの生々しい性描写を聞かされることにもなった。

それを乗り越え、ヒラリー・クリントンはファーストレディとしての責務が終了次第、上院議員となり、後に2008年大統領選に出馬した。当初はヒラリーが女性初の大統領となると言われたものの、バラク・オバマの登場により民主党の予備選で敗退。だが、オバマ大統領に請われて国務長官の座に着いた。ヒラリーは2016年大統領選に再度挑み、今度こそ女性初の大統領の誕生といわれたが、ドナルド・トランプが大統領となった。そのトランプと政権が今、夫ビル・クリントンのみならず、ヒラリーをも召喚したのだ。（文中敬称略。つづく）

（堂本 かおる）