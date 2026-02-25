紺野ぶるま、ときめいた芸人1位を告白 女性芸人たちからも共感「あ〜いいですね」
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんと、コロコロチキチキペッパーズのナダルが送る『クロナダル』。24日に放送された同番組では、ゲストにオダウエダ・植田紫帆、小田結希と紺野ぶるま、ゆにばーす・はらを迎え、女性芸人だけが集まるメイク室でのトークをクロちゃんとナダルが別室からモニタリングする“男子禁制メイク室トーク”が展開された。
紺野は「最近恋してる？」と切り出し、どの男性芸人にときめいたか、“メロい”人はいるのかと問いかけた。これに、はらは「小童多くなった」と若手芸人が多くなったことに苦言を呈す。オダウエダの2人も「確かに〜」と共感。小田は「ザ・ぼんちの里見まさと師匠が好き」と明言すると、はらも「めっちゃわかる、セクシーですもんね」と賛同した。紺野は「結構年上ですね」とコメントし、はらは「吉本の女芸人は年上好きが多いと思う」と持論を語った。
さらに紺野は「レインボー・池田さんってどう？」と話を広げる。これにはらは「美容男子」と即答し、小田は「キレイだなっていう印象」とコメント。女芸人からも“美容”というイメージが強いよう。一方、植田は「めっちゃ遊んでいると聞く」と噂を暴露。別室で見守っていたナダルは「今一番モテてる、芸能界で」と池田の人気ぶりを明かした。
また紺野は「1位はずっとナイツ・土屋さん」と告白。3人も「あ〜いいですね」と共感し、はらから「ぶれないね」とツッコミが入る。さらに紺野は「島田秀平さんもすごく好き」と明かすが、植田は「そういう目で見たことない。インチキ占い師としか見たことない」とバッサリ。
これに紺野は「手相を見てもらうときに手を触られたら、手がビチョビチョになっちゃって」と照れ笑いしつつ、「経済力・背の高さを考えたらめちゃくちゃいいやん」と本音を吐露。植田も「落ち着いている感じもあるし」と興味を示していた。
