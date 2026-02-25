千葉ロッテマリーンズは25日、2026シーズンよりチームキャプテンに就任したネフタリ・ソト内野手が着用するユニホームに入るキャプテンマークのデザインが決定したと発表した。

ソトが自ら監修したキャプテンマークは、ソト選手の出身地の「プエルトリコ国旗」をモチーフにCaptainの頭文字「C」と融合したデザインとなっており、マークはユニホームの右袖部分に掲出される。

キャプテンマークが入ったユニホームは開幕戦となる3月27日の西武戦から着用予定。ソトは「キャプテンを務めることは、私自身にとっても、プエルトリコで自分を応援してくれる人々にとっても非常に重要な意味を持ちます。そしてこのキャプテンマークは、私のルーツや故郷と、このチームにおける私の役割という、2つの要素を結びつけるものです。このチームを代表し、そして私の祖国を代表する機会として、大きな誇りを持ってプレーしていきます」とコメントした。

外国人選手がチームキャプテンを務めるのは、1998年のフリオ・フランコ内野手以来28年ぶり。マリーンズストアではキャプテンマーク単体（ワッペン）の販売も予定されている。