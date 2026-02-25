〈「エプスタインとの関係が発覚し離婚へ」世界トップ実業家、元大統領も…“エプスタイン事件”によって追い詰められた人々《ファイル公開》〉から続く

欧米の政財界の有力者を巻き込み、世界に衝撃を与えた性的スキャンダル「エプスタイン事件」。1月30日、この事件にまつわる資料、通称「エプスタイン・ファイル」の一部が新たに公開された。

【実際の写真】「エプスタイン・ファイル」と、ジェフリー・エプスタイン元被告。"小児性愛島"と呼ばれた「島」の様子も…

資産家のジェフリー・エプスタイン元被告（2019年に逮捕・起訴され、同年66歳で死亡）が、私有の島、通称「エプスタイン島」などで未成年の少女たちに金銭を払い、性行為の相手をさせていたとして児童買春で起訴されたこの事件。

公開されたファイルには世界的著名人の名前が多数登場しており、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ、ビル・クリントン元米大統領、そしてドナルド・トランプ現米大統領にも大きな疑惑が向けられている。2月19日は英アンドルー元王子がエプスタイン元被告への機密情報漏えいの疑いで逮捕され、釈放されたが現在も捜査中だと英BBCが報じた。一体、何が起きているのか？ 在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全4回の4回目／はじめから読む）



（左から）ドナルド・トランプ氏、メラニア・トランプ氏、ジェフリー・エプスタイン元被告、ギレーヌ・マクスウェル受刑者 ©getty_Davidoff Studios Photography

「若い女性なのに、笑っているのを見たことがない」

2月3日、CNNのホワイトハウス特派員ケイトリン・コリンズが、大統領執務室にてドナルド・トランプに質問をした。

〈「今もまだ正義を得られていないと感じているエプスタインのサバイバー（※）たちに、何を仰りたいですか」〉

※サバイバー：エプスタインによる虐待の被害を受けた元少女たちは、成人した今、自らを「犠牲者」とは呼ばず、「サバイバー（生き残った者）」と呼び、この問題について声を上げている。

この質問にトランプは怒り、質問には答えず、コリンズを罵倒した。

〈「（周囲に向かって）彼女は若い女性なのに、笑っているのを見たことがない」 「なぜ笑っていないか分かるか？ 真実を語っていないと知っているからだ」 「君は最悪の記者だ。当然だ。CNNの視聴率が低いのは、君のような人間がいるからだ」〉

この件についてCNNは公式声明を発し、ケイトリン・コリンズは「類まれなジャーナリスト」であり、「真の深みと粘り強さ」を持って報道する人物だとした。コリンズは恐れず、怯まず、トランプに質問を投げ掛けることで知られており、トランプはコリンズに対し、過去にも「フェイクニュースCNNのケイトリン・コリンズ、いつも愚かで下品だ」などと誹謗中傷を繰り返している。

トランプは昨年11月にも、ファイルを公開しない理由を質問しようとしたブルームバーグ・ニュースのキャサリン・ルーシーに向かって、「静かにしろ！ 子ブタ」と、常軌を逸した罵倒を行なっている。

エプスタイン・ファイル公開を巡るトラブル

2月11日、トランプ政権の司法長官パム・ボンディが公聴会で証言した。ボンディ長官はエプスタイン・ファイル公開の責任者だが、当初、トランプ政権側にとって大きな痛手となる失言をしている。今からちょうど1年前となる2025年2月、ジャーナリストに向かって「顧客リストは今、私の机にある」と明言してしまったのだ。しかし、リストの公開はなされなかった。

以後、エプスタイン・ファイルの公開を巡って延々と揉めた経緯があり、公聴会でのボンディ長官は神経質になっていた。公聴会の冒頭でこそ「被害者の皆様が経験されたこと、特にあの“怪物”によってもたらされたことに深く同情を申し上げます」とサバイバーへの共感を見せたものの、ボンディ長官はほとんどの質問に答えないだけでなく、質問者に怒鳴り返すことを繰り返した。

わけても民主党のジェイミー・ラスキン下院議員には「私に何も言うな。おまえは落ちこぼれの負け犬弁護士だ、弁護士ですらない」と、“トランプ話法”の罵詈雑言を投げつけた。ちなみにラスキン議員はハーバード法科卒の法律家である。

同じ公聴会で民主党のプラミラ・ジャヤパル下院議員が、傍聴していた約10人のサバイバーに起立を願い、「いまだに司法省と会う機会を持てずにいる人は挙手を願います」と言うと、全員が手を挙げた。

続いてジャヤパル議員はボンディ長官に向かい、エプスタイン・ファイルでは黒塗りにして伏せることになっていたサバイバーの名前や住所などをそのまま公開し、サバイバーのプライバシーと安全を侵してしまったことを、振り返って背後に立っているサバイバーに謝罪するよう求めた。

するとボンディ長官は声を荒げ、「芝居がかった振る舞いに足を取られたりはしない」と言い返した。ジャヤパル議員は再度サバイバーへの謝罪を求めたが、ボンディ長官は「芝居がかっている」と言うのみで、振り返ってサバイバーと対峙することも、謝罪も行わなかった。

この公聴会から3日後の2月14日（土曜）、司法省はエプスタイン・ファイルにある「重要な公的立場にある人物」数百人の名前のリストを議会に提出した。ただし各人がエプスタインとどのように、どれほどの関連があったかは示されていない。ファイル公開を超党派で推し進めてきたロー・カンナ下院議員（民主党）、トーマス・マッシー下院議員（共和党）は「誰が捕食者か」を意図的に曖昧にしていると怒りを露わにした。

強い批判を招くであろう政府発表が、メディア対応を行わなくて済む週末に行われるのは、ままあることだ。

「ファイルに名のない権力者は負け犬」

2026年2月初頭、イギリスのポッドキャストにアンドルー元王子（※）（現アンドルー・マウントバッテン=ウィンザー）の、かつての恋人レディ・ヴィクトリア・ハーヴェイがゲスト出演した。レディ・ヴィクトリアは英国貴族の第6代ブリストル侯爵の娘で、その奔放な言動により英国社交界ではよく知られた存在だ。

※アンドルー元王子：チャールズ現国王の弟で、ジェフリー・エプスタインと親交があった。少女への性的虐待疑惑を受けて、2025年10月に「王子」の称号を剥奪されている。2026年2月19日に公務での不正行為容疑で逮捕され、釈放後も捜査を受けていると英BBCが報道。

レディ・ヴィクトリアは「エプスタイン・ファイルに名前があること」について、以下のように語った。

〈「エプスタインは大きな権力を持つ人のことなら、誰でも知っていた」

「だから、もしあなたが権力者であったとしても、ファイルに載っていないなら屈辱ね」〉



さらに「ただの負け犬よ」と付け加えた。

番組ホストが「負け犬？」と聞き返すと、レディ・ヴィクトリアは笑いながら「そうよ！」と答えた。「あなたの名もエプスタイン・ファイルにあるのですか？」と聞かれると、「もちろん」と頷いた。

レディ・ヴィクトリアにはサバイバーへの同情も共感も、エプスタインと、かつての恋人アンドルーを含む取り巻きの行動を誤りだとする倫理観もない。これがエプスタインを中心に形成された「権力者」たちの邪悪で強大なネットワークの実態なのだろう。

エプスタイン事件にアメリカ人が戦慄する理由

政界、財界、学界、美術界、エンターテインメントおよびスポーツ界……と分野を問わず、パワーを持つ者たちがエプスタインとの繋がりを求めた。ある者は少女たちへの残酷な性的虐待を楽しみ、ある者は自身の成功のためにエプスタインの持つ人脈と莫大な資金に目が眩んだ。ある者は、その両方を“享受”したのだろう。

自己中心的で、冷酷で残酷、かつエリートの閉鎖性を物語っている。そんな彼らは他者をコントロールする立場にあった。そうした者たちを思うがままにコントロールしていたのが、ジェフリー・エプスタインなのだ。

ファイルに名のあった者たちは倫理観を持たなかった。多くのアメリカ人は、権力を持つ者たちのそうした倫理観の完全な欠落に戦慄した。アメリカは、欧米は、高等な文明社会であり、キリスト教に基づく倫理観や博愛主義があり、ゆえに世界をリードしてきたと信じてきた、その自負が崩れ去ったのだ。

浮き彫りになる社会の倫理観

ただし、ファイルに名のあった者たちへの処遇はアメリカよりイギリスの方が厳しい。アンドルー元王子、その元妻サラ・ファーガソン、元駐米大使ピーター・マンデルソンがエプスタインと関わっていたことについて、ウィリアム皇太子とキャサリン妃が 「深く懸念している」と述べることもしている。

片やアメリカでは、ロス五輪会長のケイシー・ワッサーマンがギレーヌ・マクスウェルに「で、ぴっちりした革の衣装を着た君を見るために、私はどうすればいい？」とメールを出していたが、オリンピック組織委員会はワッサーマンを支持し、五輪会長を辞めさせないとしている。「エプスタイン島」を訪れたラトニック商務長官も大統領のトランプ自らが擁護し、辞任させていない。

これが今のアメリカ社会の倫理観なのだ。

国連は「人道に対する罪の法的基準を満たす可能性」と声明を発表

事態を重くみた国連人権理事会の独立専門家委員会は2月16日、エプスタイン事件についての声明を発した。

〈「女性と女児に対するこれらの残虐行為の規模、性質、組織的性格、そして国境を越えた影響は非常に深刻であり、その多くは人道に対する罪の法的基準を満たす可能性がある」〉

ファイルの半分、残り300万点が未だに公開されていないのは、これまでに公開されてきたものを上回る内容だからではないだろうか。今後の成り行きを予測はできないが、トランプに関する深刻な内容が含まれている場合、あと3年、非公開を維持できれば、トランプは問題を抱えることなく大統領を退任できる。（文中敬称略）

（堂本 かおる）