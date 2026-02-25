〈“ペドフィリア島”で大勢の少女が被害に、首謀した資産家は死亡…トランプ大統領を窮地に追い込む“エプスタイン事件”のゆくえ〉から続く

欧米の政財界の有力者を巻き込み、世界に衝撃を与えた性的スキャンダル「エプスタイン事件」。1月30日、この事件にまつわる資料、通称「エプスタイン・ファイル」の一部が新たに公開された。

【画像】事件発覚後、地元民から“乱交島”“ペドフィリア（小児性愛）島”と呼ばれていた「エプスタイン島」

資産家のジェフリー・エプスタイン元被告（2019年に逮捕・起訴され、同年66歳で死亡）が、未成年の少女達に金銭を払い、性行為の相手をさせていたとして、児童買春で起訴されたこの事件。一体何があったのか？ 公開された資料には何が書かれていたのか。在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全4回の1回目／続きを読む）

2026年1月30日、米国司法省は「エプスタイン・ファイル」の中から300万点以上の資料を公開した。ジェフリー・エプスタインと、エプスタインを取り巻く者たちが交わしたメールやテキストメッセージ、銀行や電信送金の記録などを含む文書300万ページ、画像18万枚、動画2000本が、司法省のウェブサイトに設けられた専用ページ「エプスタイン・ライブラリー」にアップされており、18歳以上であれば誰でも閲覧できる。

これまでも少量のファイルが小出しに公開され、エプスタインと「顧客」たちによる、少女たちへの性的虐待が大きく取りざたされてきた。すでに成人女性となっている元少女たちは自らを「サバイバー（生き残った者）」と呼び、今も正義を求めて声を上げ続けている。しかし、今回のファイルが大量に公開されたことにより別の大きな問題が浮上し、アメリカのみならずヨーロッパをも震撼させている。



2025年12月18日、米下院監視委員会の民主党議員らが新たに公開した写真。エプスタインの隣には、顔が編集された女性の姿が ©AFP=時事

大きな影響力を持つ人物たちの名前が…

エプスタインを取り巻く者たちが社会的に非常に大きな影響力を持つ者たちであり、かつ所属分野が多岐にわたり、多人数であることが理由だ。新たな関連者の名が浮上するたびに「まさか、あの人物まで！」と、誰もが驚く。

大富豪とはいえ、政界にも企業にも正規には属さないアウトサイダーであったエプスタインは、そうした者たちを巧みに使い、アメリカを、世界を、密かに操っていたのではないだろうか。



とはいえ、300万点という量の膨大さゆえ、内容の分析は徐々にしか進んでおらず、今後、誰が、そして何が出てくるか、まだ不明だ。しかも今回公開されたのはエプスタイン・ファイルのわずか半分であり、2025年12月にファイルの公開を定める「エプスタイン文書透明性法」に大統領のトランプが署名したにもかかわらず、まだ残り300万点が非公開のままとなっている。

日本の大学教授や歴代大統領も

ファイルには世界的に名を知られる各界著名人の名が大量に含まれている。イーロン・マスク、ビル・ゲイツ、レス・ウェクスナー（女性下着ブランド、ヴィクトリアズ・シークレット創設者）、リチャード・ブランソン（ヴァージン・グループ創立者）、スティーブ・バノン（トランプ政権第1期の首席戦略官、極右インフルエンサー）、ハーヴェイ・ワインスタイン（元ハリウッド随一の大物映画プロデューサー。多数の女性への性的暴行により、現在は刑務所に収監中）、ウディ・アレン（映画監督）、ノーム・チョムスキー（言語学者）、ディーパック・チョプラ（マインドフルネスの世界的権威）などだ。現千葉工業大学学長、元マサチューセッツ工科大学（MIT）教授の伊藤穰一など日本人の名もある。

何より現大統領ドナルド・トランプ、元大統領ビル・クリントンの名がある。共にエプスタインとの親しい交流が以前より広く知られている2人だ。

もっとも、ファイルに名があること自体は犯罪への加担やモラルの欠如を意味せず、これが世界を戸惑わせ、かつ全容の解明が求められている理由だ。

各界の著名人が次々に辞職

エプスタイン・ファイルに名があったことにより、すでに職を辞した者も多く、その所属分野は政界、財界、美術界、学界など多岐にわたる。

以下は現時点での、アメリカでの主だった辞職表明者。

・ラリー・サマーズ（元クリントン政権の財務長官、元ハーバード大学学長）：ハーバードの学長を退いた後も同大学で教鞭を取り、OpenAIの理事も務めていたが、エプスタインとの交流、特に大学への寄付金についての調査を受け、公の活動から身を引くと発表。



・キャシー・ルエムラー（元オバマ政権のホワイトハウス顧問）：名門投資銀行ゴールドマン・サックス法務最高顧問を辞職。18歳年長のエプスタインから高級ハンドバッグや毛皮のコートなどを受け取り、「ジェフリーおじさん、ありがとう！」と記した礼状を出していた。



・デヴィッド・ロス（ホイットニー美術館、ボストン現代美術館などの館長を歴任）：エプスタインとの交流により、ニューヨークの有名美術大学、スクール・オブ・ビジュアル・アーツ学部長を辞任。



・コロンビア大学歯学部6名：2012年、エプスタインは同大学歯学部に不合格となった、当時の自分の恋人（22）を入学させるために多額の寄付金を納め、その件にかかわった学部長を含む6名が同大との関係を絶たれている。

ロス五輪会長にも疑惑が

この記事の執筆中にも新たな著名人の名が浮上した。ハリウッドのスポーツ・マーケティングおよびタレント・エージェンシー Wasserman社のCEOで、2028年ロサンゼルス・オリンピック／パラリンピック競技大会組織委員会の会長（ロス五輪会長）であるケイシー・ワッサーマンだ。

今回公開されたエプスタイン・ファイルから、ワッサーマンからギレーヌ・マクスウェル（※）へ送信された、性的な関係をにおわせるメールが露見。人気シンガーのシャペル・ローンなどWasserman社の所属アーティストの一部は同社との契約を破棄したと声明を出し、それを受け、ワッサーマンは同社を売却すると発表した。しかしオリンピック組織委員会の理事会はワッサーマンを擁護し、ロス五輪会長に留めるとしている。

※ギレーヌ・マクスウェル：エプスタインの恋人と呼ばれていた女性。背後ではエプスタインのために少女たちをリクルート、グルーミングし、エプスタイン以外の男たちのもとにも送り出し、さらにはマクスウェル自身もエプスタインとともに少女に性加害を行っていた。

続いてハイアット・ホテルズ・コーポレーションの会長で大富豪のトーマス・プリツカーもエプスタインとの関係が判明し、辞任した。

トランプ政権の商務長官ハワード・ラトニックは、かつてエプスタインについて「あまりにも嫌悪感を抱き、二度とエプスタインと同室に足を踏み入れなかった」と発言していたにも関わらず、少女たちへの虐待の場となっていたエプスタインの私島「エプスタイン島」を訪れていたことが発覚、超党派の議員たちから辞任を求められている。

しかし、ホワイトハウス報道官キャロライン・リービットは「ラトニック氏は依然としてトランプ大統領のチームの非常に重要なメンバーであり、大統領は同氏を全面的に支持している」と記者会見で言い放った。

同じく辞任や解雇には至っていないものの、NFL（アメフト）ニューヨーク・ジャイアンツの共同オーナー、スティーヴ・ティッシュはエプスタインから若い女性を斡旋されていたとして、これもスキャンダルの渦中にある。

「エプスタインの邸宅でレイプされた」

世界最大級のプライベート・エクイティ・ファームの一つであるアポロ・グローバル・マネジメントの元CEOのレオン・ブラックは、「税務および遺産計画に関するアドバイス」と称してエプスタインに少なくとも1億5800万ドルを支払ったとされている。そのブラックは2人の女性から「エプスタインのニューヨークの邸宅でレイプされた」として訴えられた経緯がある。

ブラックがかつてCEOであったアポロ社は、全米の小中高校での生徒の写真撮影を行う大手LifeTouch社の親会社を買収している。そこから「LifeTouch社は生徒の写真を小児性愛対象のサンプルとしてエプスタインに提供していた」という噂が立ち、学齢期の子供を持つ親たちが、少なくとも2州で学校とLifeTouch社との契約を解除させている。

このようにエプスタイン・ファイルは思わぬ方面にまで影響を及ぼしている。

影響はヨーロッパにも

エプスタインの影響はヨーロッパにも及んでおり、現在、英国のキア・スターマー首相もエプスタインとの直接の関わりはなかったものの、政治上の引責問題で窮地に立たされている。

以下はヨーロッパ、中東でエプスタイン由来の辞任や解任を余儀なくされた者。

・アンドルー・マウントバッテン=ウィンザー（英国）：故エリザベス女王の第3子、チャールズ国王の弟。「アンドルー王子」として知られたが、エプスタインとの深い関わり、当時未成年だった女性に性的虐待で訴えられたことなどにより英国王室のメンバーから除籍された。2026年2月19日、機密情報漏えいの疑いにより逮捕、釈放後も捜査を受けていると英BBCが報道



・サラ・ファーガソン（英国）：アンドルー元王子の元妻。関係する6社を閉鎖



・ピーター・マンデルソン（英国）：駐米大使を解任、労働党から離党。2026年2月23日、公務上の不正行為の疑いで逮捕



・ジャック・ラング（フランス）：元文化相、IMA（アラブ世界研究所）理事長を辞任



・ジョアンナ・ルービンステイン（スウェーデン）：UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）事務局長を辞任



・モナ・ユール（ノルウェー）：ヨルダンとイラクの駐在大使を辞任



・ミロスラフ・ライチャク（スロバキア）：ロベルト・フィツォ首相の国家安全保障顧問を辞任



・スルタン・アハメド・ビン・スレイエム（ドバイ／アラブ首長国連邦）：大手貿易物流会社DPワールドのCEOを辞任

ファイルに名のある権力者の多くは「エプスタインによる少女たちへの性的虐待を知らなかった」「エプスタイン島には行ったことがない」「エプスタインとの繋がりはビジネス上のものであった」などと釈明している。誰が事実を語っているのか、いないのかは現時点では不明だ。（文中敬称略。つづく）

（堂本 かおる）