皮膚トラブルの意外な原因「腸内環境」と「皮膚の関係」とは？

犬の腸内には、善玉菌、悪玉菌、そして日和見菌と呼ばれる様々な細菌が共生しています。このバランスが取れている状態が、健康な腸内環境です。

しかし、ストレスや不適切な食事、抗生物質の使用などによってこのバランスが崩れると、悪玉菌が増殖し、腸のバリア機能が低下することがあります。腸のバリア機能が弱まると、腸内の有害な物質が体内に吸収されやすくなり、これが全身の炎症反応を引き起こす原因の一つとなります。

また、腸内環境は免疫システムとも深く関わっています。腸内環境が乱れると、免疫システムの働きが正常に行われなくなり、アレルギー反応が過剰に起こりやすくなることがあります。腸内環境を整えることは、アレルギー反応を穏やかにし、皮膚の健康を保つ上で非常に重要なのです。

このように、愛犬の皮膚トラブルは、単に皮膚の表面的な問題ではなく、体の内側、つまり腸内環境の乱れが根本原因となっている可能性があるのです。そのため、薬だけでなく、食事を通じて腸内環境をケアすることが、根本的な解決につながることがあります。

腸内ケアの新しい選択肢「プロバイオティクス」と「ポストバイオティクス」

腸内環境を整える方法として、多くの飼い主さんが耳にしたことがあるのがプロバイオティクスです。これは、ヨーグルトなどに含まれる生きた善玉菌のことです。腸内に直接善玉菌を補給することで、腸内フローラのバランスを改善し、健康をサポートします。

一方、ポストバイオティクスとは、善玉菌が体内で発酵・代謝する際に作り出す有益な成分の総称です。具体的には、短鎖脂肪酸や酵素、ビタミンなど、健康に良い影響を与える様々な物質が含まれます。ポストバイオティクスは腸内の免疫細胞に働きかけ、炎症を抑えたり、腸のバリア機能を強化したりする作用があることも分かってきています。これにより、プロバイオティクス単独よりも効率的に腸内環境を改善し、体の内側から皮膚の健康をサポートする効果が期待できるのです。

最近の研究では、プロバイオティクスとポストバイオティクスを組み合わせたサプリメントを愛犬に毎日与えることで、かゆみやフケといった皮膚炎の症状が改善したことが報告されています。

腸内ケアを始める前に…選び方と注意点

愛犬の皮膚ケアのために腸内ケアを始める際には、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、製品の選び方です。犬用のプロバイオティクスやポストバイオティクス製品は、人間用とは異なるため、必ず「犬用」と明記されているものを選びましょう。また、プロバイオティクスとポストバイオティクスの両方が含まれている製品は、より高い効果が期待できるため、成分表示を確認してみると良いでしょう。

次に、継続することが大切です。腸内環境は一朝一夕で変わるものではありません。効果を実感するためには、数週間から数か月、場合によっては年単位にわたる継続的な摂取が必要です。毎日の食事に混ぜて与えるなど、無理なく続けられる方法を選びましょう。

そして、最も重要なのは、獣医師に相談することです。愛犬の皮膚トラブルには、アレルギー、感染症、ホルモン異常など、様々な原因が考えられます。サプリメントはあくまで補助的なものであり、根本的な治療を置き換えるものではありません。まずは獣医師に相談し、愛犬の皮膚病の原因を特定してもらうことが最優先です。その上で、獣医師の指導のもと、サプリメントを取り入れるかどうかを判断しましょう。

まとめ

プロバイオティクスとポストバイオティクスを組み合わせたサプリメントは、腸内環境を整え、体の内側から皮膚の健康をサポートする新しい方法として注目されています。あくまで補助的なものですが、獣医師に皮膚病の原因を特定してもらった上で、愛犬の健康を守るために取り入れてみてはいかがでしょうか。

（参考文献：Vet Dermatol. 2025 Oct;36(5):581-592.）

(獣医師提供：大西 一輝)