とんこつ生地の新感覚たこ焼きが話題…「たこ本舗」大須2号店オープン 肉寿司やフルーツ飴も楽しめる食べ歩き新名所
大須・万松寺通りにあるたこ焼き店「たこ本舗」の2号店が、2025年10月にオープンしました。万松寺のすぐ隣という立ち寄りやすい場所にあるテイクアウト専門店です。
名物のたこ焼きは、“とんこつスープ”を練り込んだ生地が特徴。【ねぎダレ柚子胡椒マヨ】や【ねぎ醤油わさびマヨ】のほか、定番の【ソースマヨ】【しょうゆマヨ】など、バリエーション豊かな味がそろいます。
同じく併設の「炙り肉本舗」では、炙り肉寿司が名物。ローストビーフを酢飯にのせた肉寿司を、和風や韓国風など好みの味付けで楽しめます。
＜たこ焼きメニュー＞
【ソースマヨ】【しょうゆマヨ】（各650円）
【ねぎダレ柚子胡椒マヨ】【ねぎダレチーズマヨ】
【ねぎ醤油わさびマヨ】（各750円）
【激辛ねぎダレ柚子胡椒マヨ】（800円）
＜フルーツ本舗メニュー＞
【シャインマスカット串】
【いちご飴】【ぶどう飴】（各500円）
＜炙り肉本舗メニュー＞
【炙り牛寿司（和風おろし・レギュラー・旨辛ユッケ風・刻みわさび）】（2貫／500円）
※2025年12月9日時点の情報です