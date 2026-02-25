「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、神奈川・仙石原の温泉宿『箱根 星のあかり』です。

絶景と名湯、客室の湯でひとり贅沢時間

うあ〜あああ。思わず大きく伸びをして声が出る。目の前に広がるのは箱根外輪山の大パノラマ。湯と景色をひとり占め。湯音と肌に馴染む柔らかな湯に癒されていく。数ある箱根の湯宿の中から、今回選んだのはここ仙石原の『箱根 星のあかり』だ。

『箱根 星のあかり』視界を遮るものは何もなし

14室の客室にはすべて客室専用温泉露天風呂がついたテラスがある。日々の喧騒を離れ、プライベート感満載で温泉を楽しみたいという願望にピッタリだったのだ。

ちなみに客室の湯は弱アルカリ性の“美人の湯”と言われる「強羅温泉」。一方で大浴場は、白濁のにごり湯「仙石原温泉」が100％源泉掛け流し。名湯箱根十七湯の中でふたつも堪能できちゃうわけだ。

屋上の天空テラスにあがると晴れた夜なら満天の星空が、朝は一面の雲海をのぞめることも。いやあ雄大だねえ。

『箱根 星のあかり』天空テラスには足湯もある

風呂に入れば腹が減る。生粋かながわ牛と足柄牛の溶岩焼食べ比べをはじめ、地場の食材を活かした料理。これで全身がフルチャージされる。

『箱根 星のあかり』夕食は箱根の旬を味わう和会席。山海の美味が彩りよく揃う

仙石原『箱根 星のあかり』

［施設名］『箱根 星のあかり』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-432

［電話］0288-53-6050（予約センター）

［宿泊料］大人1名：1泊2万3650円〜（2名1室、朝夕食付き）

［交通］箱根登山鉄道箱根湯本駅から箱根登山バス（約30分）乗車 「箱根カントリー入口」から送迎バスで約2分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、朝から豪華で嬉しいしゃぶしゃぶの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

