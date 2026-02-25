お笑い芸人のキンタロー。さんは2月24日、自身のInstagramを更新。“大尊敬してる推し”のものまねを披露しました。（サムネイル画像出典：キンタロー。さん公式Instagramより）

お笑い芸人のキンタロー。さんは2月24日、自身のInstagramを更新。“大尊敬してる推し”のものまねを披露し、反響を呼んでいます。

「その人になる推し活」

キンタロー。さんは「メンタル落ち込んだ時の対処法って【推し活】だと思うのね…」と持論を述べ「私の場合の推し活スタイル」を紹介しています。それは「ズバリ！　大好きな人に成り切る事！！！」「好きすぎて大尊敬してる推しに　もはや推しになっちゃうの!!」とのこと。ものまねを得意とするキンタロー。さんらしい“推し活”と言えます。

そして「師匠になりきったからなんだかほんとの自分より強くなれた」とつづり、お笑いタレント・ハリウッドザコシショウさんのものまねを3枚の写真と1本の動画で披露。本人に負けない目力で再現しています。

ファンからは「ついにそうきたか笑」「その人になる推し活」「似てるなぁー」「本人かと思った」「ザコシよりザコシでイケメン」「ねぶたみのあるザコシさん」などの声が寄せられました。

“りくりゅう”ペアのものまねに「さすが仕事が早い！」の声

22日には「りくりゅうペア　本当に！本当に！　金メダルおめでとうございます」「1人で名シーンを再現してみました」とつづり、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手のものまねを披露したキンタロー。さん。ファンからは「さすが仕事が早い！」「誰より早いスピード感 さすが」といった反響が寄せられました。今後のものまねにも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)