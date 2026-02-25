「ついにそうきたか笑」キンタロー。、“大尊敬してる推し”のものまねを披露！ 「本人かと思った」
お笑い芸人のキンタロー。さんは2月24日、自身のInstagramを更新。“大尊敬してる推し”のものまねを披露し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】“推し”のものまねをするキンタロー。
そして「師匠になりきったからなんだかほんとの自分より強くなれた」とつづり、お笑いタレント・ハリウッドザコシショウさんのものまねを3枚の写真と1本の動画で披露。本人に負けない目力で再現しています。
ファンからは「ついにそうきたか笑」「その人になる推し活」「似てるなぁー」「本人かと思った」「ザコシよりザコシでイケメン」「ねぶたみのあるザコシさん」などの声が寄せられました。
【写真＆動画】“推し”のものまねをするキンタロー。
「その人になる推し活」キンタロー。さんは「メンタル落ち込んだ時の対処法って【推し活】だと思うのね…」と持論を述べ「私の場合の推し活スタイル」を紹介しています。それは「ズバリ！ 大好きな人に成り切る事！！！」「好きすぎて大尊敬してる推しに もはや推しになっちゃうの!!」とのこと。ものまねを得意とするキンタロー。さんらしい“推し活”と言えます。
ファンからは「ついにそうきたか笑」「その人になる推し活」「似てるなぁー」「本人かと思った」「ザコシよりザコシでイケメン」「ねぶたみのあるザコシさん」などの声が寄せられました。