2025年12月、大曽根エリアにオープンした「東北麻辣湯 大曽根店」は、麻辣湯（マーラータン）の専門店です。



店内には食材名が分かりやすく表示された具材が71種類並び、セルフで好きな具材を選ぶスタイル。料金は100gごとの量り売りで決まります。野菜は毎日仕入れており、鮮度の良さも自慢です。



おすすめは、カキやホタテ、山クラゲ、ブロッコリー、目玉焼き、魚卵入りの白いカニカマ。特にカキとホタテは、茹でても身がしっかり残る大粒のものを厳選しています。麺はヘルシーなトウモロコシ麺と、わらび粉春雨が一押しです。





コリコリとした山クラゲの食感や、ツルツルと喉ごしの良いトウモロコシ麺など、食感を意識して具材を選ぶのもおいしく仕上げるポイント。自分好みの組み合わせで、満足感のある一杯を作ることができます。味は定番の「麻辣湯」に加え、「汁なし麻辣湯」、さらに珍しい「麻辣湯トムヤムクン風味」の3種類から選べます。店内の冷蔵庫には、中国のドリンクも豊富に用意。ライチソーダやレモンティー、甘みのあるお茶など、日本ではあまり見かけない商品がそろいます。さらに、会計金額が1500円以上でドリンク1本が無料になるサービスもあります。＜メニュー＞【麻辣湯】（100g／380円）【汁なし麻辣湯】（100g／380円）【麻辣湯トムヤムクン風味】（100g／380円）＜ドリンクメニュー＞【ライチソーダ】【梨ドリンク】【レモンティー】【梅ドリンク】【王老吉（甘いお茶）】（各210円）【青島ビール】（500円）など※2025年12月12日時点の情報です