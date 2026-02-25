日本マクドナルドは、コーヒー豆選びからこだわった、ガツンとした力強さとクリアなキレが味わえる「プレミアムローストコーヒー」（ホット）を約3年ぶりにリニューアルし、2月25日から全国のマクドナルド店舗で提供を開始する。

マクドナルドでは、消費者においしく品質のよいカフェメニューを提供するカフェブランド“McCafe（マックカフェ）”において、より多くの消費者にマクドナルドらしい気軽で自由なカフェ体験を楽しんでもらえるよう進化を続けている。マクドナルドのホットコーヒーは、1971年の日本マクドナルド創業当時から販売しており、2008年からはコーヒー専門店の本格コーヒーを目指して誕生したプレミアムローストコーヒーを販売している。食事と一緒に、またコーヒーだけでも、どんなシーンでも気軽に楽しめるMcCafeの大人気主力商品で、消費者の嗜好が変化していく中、よりおいしいコーヒーを提供できるように、リニューアルを重ねてきた。





そして今回、よりおいしく、品質にもこだわり抜いた「プレミアムローストコーヒー」を提供すべく、約3年ぶりにリニューアルする。「プレミアムローストコーヒー」は、ガツンとした力強いコクがありながらもキレのある後味が特長で、店舗でじっくり時間をかけて一滴ずつ丁寧に淹れる“じっくりドリップ”で、コーヒー豆本来の味わいを引き出したこだわりのメニューとなっている。厳選した複数産地の豆を、それぞれの豆ごとに焙煎を変えてブレンドした深煎り豆を使用する従来の設計はそのままに、今回のリニューアルでは、豆のブレンド比率の見直しを行った。これによって、時間経過による酸味を抑え、長い時間続く豆本来のコクと、後味のキレを楽しめる味わいに生まれ変わった。ガツンとしたコクをより長い時間楽しめる味わいにリニューアルした「プレミアムローストコーヒー」を、食事と一緒はもちろんのこと、朝の1杯や食後の1杯、休憩の1杯など、様々なシーンで楽しんでほしいという。

［小売価格］

S：140円〜

M：180円〜

デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なる

［発売日］2月25日（水）

日本マクドナルド＝https://www.mcdonalds.co.jp