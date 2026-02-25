生活雑貨メーカーのマーナは、「Shupattoアンブレラ」を2月24日から発売する。



「Shupattoアンブレラ 65cm」

「Shupattoアンブレラ」は、ベルトや留め具のない、閉じるだけで一気にたためる長傘。とじる動きに連動して骨が回転し、軸を中心に生地をくるくると巻き込む独自の機構を開発した。最後に手で生地をまとめたり、ベルトで留める必要がなく、手を濡らさずにたためる。また、スライダーを上下するだけで開閉できるボタンレスロック方式で、ボタンを押す手間もない。荷物を持っている時、電車・バス・タクシーに乗る時、お店に入る時など、雨の日の傘をたたむ煩わしさから解放される。





2023年5月の発売以降、累計出荷数16万本突破の「Shupattoアンブレラ」が、今回リニューアルした。最大のアップデートは、骨組みの素材をスチールからグラスファイバーへ変更したことによる軽量化。58cmサイズは約25g軽量化した。さらに、62cmサイズは、より濡れにくい65cmへとサイズアップしながらも、約30g軽量化した。単なる数値の変化だけではなく、傘の上部を軽くすることで重心バランスを整え、数値以上の「軽やかさ」を実感できる。

カラーラインアップも一新。日常に馴染むやさしい色合いから、雨空に映える鮮やかなカラーまで、2サイズ各6色（計12バリエーション）の豊富な展開で、雨の日の装いを彩る。

［小売価格］

Shupattoアンブレラ 58cm：7150円

Shupattoアンブレラ 65cm：7700円

（すべて税込）

［発売日］2月24日（火）

マーナ＝https://marna.jp