ミラノ・コルティナ五輪は2月22日（日本時間23日未明）に閉会式がおこなわれ、17日間の熱戦に幕を下した。そんな中、フィギュアスケートの代表メンバーらがオフショットを次々と公開し、話題となっている。

【写真】「飛んでる!!」りくりゅうペアが公開した衝撃の“ぶん投げ”ショット

“りくりゅう”が公開した衝撃ショット

22日には、国際スケート連盟（ISU）のインスタグラムに《みんなが待っていたセルフィーショット！》と日本語が添えられた写真がアップされた。この写真は、21日に開催されたエキシビションで坂本花織が自撮りした1枚。リンク中央にオールスターが見事に集合し、笑顔を向けている。

この感動的なショットは、「なんて幸せな写真なの！」「あるべき世界の姿の縮図。国籍に関係なくみんな肩組んで笑顔で」と世界で反響を巻き起こし、投稿には各国から38万件以上の“いいね”が付いている。坂本の自撮りは、フィギュア界では恒例の光景。今回、坂本が撮影する際、アメリカのイリア・マリニン選手がそれに気づいて声かけし、同じアメリカのアンバー・グレン選手が選手らに集合するよう促していた。

海外ファンは「アンバーとイリアがみんなをこっちに向かせようとしている」「みんなが協力して伝説の自撮りになった」と、彼らの機転と気遣いも称賛している。

17日には、坂本と“りくりゅうペア”の三浦璃来、木原龍一のスリーショットが公開されて話題となった。背の高い木原が女性陣の身長に合わせて膝を曲げて収まっており、「龍一くん中腰ナイス」「本当にお優しいんだなぁ」などのコメントが寄せられている。

また坂本、三浦、木原と鍵山優真の4人が肩を組んだ写真も注目を集めた。《またオリンピックに絶対戻ってこようね》という決意とともにずっと携帯のロック画面にしていたという告白に、ファンらは「泣く」「みんな有言実行ですごい」と沸いている。

「この写真は、2年前のオリンピックに向けた事前合宿で撮影されたものだそう。個人アカウントを持っていない坂本選手をのぞいた3人がインスタで同時投稿したもので、フィギュアチームの仲の良さ、絆の深さがうかがえます」（スポーツ誌ライター）

三浦のインスタには、23日にも気になる写真が並んだ。五輪モニュメントの前で撮影されたもので、開脚した三浦が巨大な五輪マークに乗っているように見える。しかし実は、木原に投げられた瞬間を撮影したという“衝撃のショット”だったのだ。コメント欄にも「おー飛んでる！！」「合成無しでできるのは、りくりゅうだけ」「投げられ上手に、投げ上手！」「信頼関係を表すベストショット！」と驚きの声が続出している。

「今大会で過去最高のメダル6個を獲得したフィギュア界。盛り上がりは当分続きそうですね。23日に放送された日本テレビ系『THE★ザ・レジェンド』では、地元のイタリア記者が選ぶ『世界を魅了した日本のメダリスト』を紹介。1位は三浦・木原選手ペアでした」（前出・スポーツ誌ライター）

テレビ出演のオファーも殺到しているフィギュア勢。今後はさまざまな番組で、氷上やオフショットとはまた違う表情を見せてくれるはずだ。熱い戦いを終えたスケーターたちに、まだまだファンの熱視線は止まらない。