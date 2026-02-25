仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の販売代行を手がけるはせがわは、高いデザイン性と耐久性を誇るガラス製墓石「光り墓（ひかりぼ）」の技術を応用した、新しい供養の形となるガラス製位牌「悠璃」（ゆうり）を2月から東日本地区8店舗で販売を開始した。芸術的な透明感と、台座に遺骨を納めることができる実用性を兼ね備え、現代の祈りの空間に新たな彩りを添える。この商品は、社員が日々の生活や消費者が抱える悩み・心配事から得た気づきをベースに、自由な発想で企画提案を行なう“チャレンジ企画”のひとつとして、商品化された。

「光り墓」とは、フクイシが販売するガラス製の墓石。「数十年後の霊園は光で満ちている」という信念から生まれた「光り墓」は、アートガラスで遺族の心を照らす新しい墓石となっており、千葉県にある釈迦寺霊園の樹木葬等で使用されている。従来の墓石のイメージを超えた故人様らしさを尊ぶ「最後のプレゼント」として選ばれている。

住宅事情の変化によって従来の大きな仏壇を置くスペースが限られる中、インテリアに馴染むデザイン性の高い仏具へのニーズが増えている。「悠璃」は、屋外の墓石や樹木葬プレートで支持されてきた「光り墓」の光の美しさ、透明感、耐久性を位牌として昇華させた商品。自宅の祈りの空間にふさわしい形へと進化を遂げ、職人の手仕事による一点ごとの虹色の輝きが、大切な人の面影を美しく彩る。先祖や故人を想う時間に“光”という温かな要素を加えることで、現代の暮らしにふさわしい新しい供養のスタイルを提案する。



「光り墓位牌『悠璃』（ゆうり）」

「悠璃」は、安置場所や光の明るさ、見る角度によって位牌の表情が変わり、故人が微笑みかけてくれるような温かさを演出する。明るいトーンの仏壇では自然で落ち着いた表情を、暗いトーンの仏壇では深く厳かな表情を見せてくれる。

ハードメープルを使用した木製台座の内側には、遺骨を納められるステンレス製の空間と遺骨カプセルを完備している。位牌としてだけでなく、ミニ骨壺としての機能も兼ね備えており供養の多種多様なニーズに応える。

建築材料としても使用される特殊ガラスを採用し、御影石と同等以上の硬度を証明している。酸化や風化に強く、特別なメンテナンスを必要とせず、末永く輝きを保つ。

［小売価格］9万7900円（税込）

※文字・イラスト彫刻代、遺骨カプセル1個込み

［発売日］2月

はせがわ＝https://corp.hasegawa.jp