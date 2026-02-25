プロ野球・オリックスなどで活躍した坂口智隆さんが今月７日にフジテレビで放送された「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」に出演。オリックス時代の外国人監督の忘れられないエピソードを明かした。

キャンプの話題から、エンゼルス監督（９７年から９９年途中まで）を務めるなどし、０７年シーズンから０８年５月途中まで指揮をふるったテリー・コリンズ監督の話題に。

坂口さんは「ずっと開幕から低迷しまして。５位、６位…、シーズン途中で丸投げして帰るという…」と０８年５月２１日の試合後、突然、辞任会見を行い、帰国してしまったことを振り返った。

さらに「本当にすごいなと思ったのは、浜田さんもよく知ってらっしゃるシルク姉（ねえ）さんとお付き合いされてて…」と吉本芸人で今は“美容番長”として知られるシルク（年齢非公表）と交際していた話題をぶっこみ、浜田雅功は「ハハハッ！！」と爆笑。

「（遠征先への移動の）新幹線で僕らも挨拶させてもらう…『姉さんおはようございます！』（って）」「新幹線も（監督と）一緒に仲良くいらっしゃるから、すれ違う選手も『姉さん、おはようございます』って、みんな言っていくという…」と明かし、浜田は「ええ〜っ？！」「マジで？！」「知らんかった」と驚き、スタジオは爆笑となっていた。