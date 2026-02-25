２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３８９円１８銭（０・７９％）高の４万９８６２円５８銭だった。

２月１９日以来、約１週間ぶりに最高値を更新した。値上がりは２日連続で、全銘柄のうち、６割超にあたる２０９銘柄が上昇した。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２６２円０３銭（２・２０％）高の５万８５８３円１２銭で、約２週間ぶりに最高値を更新した。日経平均への影響が大きい半導体関連株が値上がりし、読売３３３と比べて上昇率は大きかった。

前日の米株式市場でハイテク株が上昇した流れを引き継ぎ、東京市場でも半導体関連や非鉄金属関連の銘柄を中心に値上がりした。

さらに２５日昼、政府が日本銀行の審議委員人事案を巡り、金融緩和に前向きな「リフレ派」とされる２人を国会に提示したことも好感され、幅広い銘柄に買いが広がった。

一方、日銀の早期の利上げ期待が後退し、銀行株の多くは下落した。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、非鉄金属大手・ＪＸ金属の１２・２７％が最も大きく、三井金属（８・１７％）、住友金属鉱山（７・７７％）と続いた。

下落率は、日本製鉄（５・５１％）、りそなホールディングス（５・０１％）、楽天銀行（４・８９％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２７・１８ポイント（０・７１％）高い３８４３・１６。