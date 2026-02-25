「ＰＡＬＢＯＡＴ宮島開設１１周年記念 第６回週刊大衆杯」（２５日、宮島）

２月最後の宮島ボートは２５日に最終日を迎え、１２Ｒで優勝戦が争われた。最終日の気象条件は曇り空でホームは追い風３メートル。予選２位、優勝戦２号艇の藤原啓史朗（３５）＝岡山・１１２期・Ａ１＝が２コースからコンマ１０のＳを決め差し切りＶ。昨年９月大村Ｖ以来の優出となった宮島で、２６年初Ｖを飾った。予選１位で１号艇の石野貴之（大阪）は２着。３位で３号艇の小坂宗司（大阪）は３着。渡辺雄一郎（大阪）は４着、沢田昭宏（大阪）は５着と４人の大阪勢が後続に連なった。

グランプリ２回を含めＳＧ１１冠の石野を差し切った藤原は「足は伸び型ですごく良かった。Ｓして伸びたし、石野さんはスタートを放ったんじゃないかな。ホッとしました」と２６年初Ｖに安堵（あんど）の表情。２５年は１月大村、福岡、３月大村、４月芦屋、６月徳山、７月鳴門、８月若松、９月大村とＶラッシュで８回の優勝を飾ったが、９月大村Ｖ後はピタリと流れがストップ。Ｇ１、ＳＧ戦線が続く中とはいえ、優出はナシ。今シリーズ前の今期勝率は６・１５と出遅れた。「最近良くないんでねぇ。なんとかここで」と前検日に手応えを得た今節は、チルト３も試み予選２位から今年初優出。最後は大阪勢４人を引き連れ、堂々Ｖゴールを駆け抜けた。

強敵を撃破し、勢いを取り戻して迎える３月は地元児島周年、蒲郡で開催されるＳＧ・ボートレースクラシックが待っている。「今節で勝率にも余裕ができた。まだ僕は児島の記念で予選を突破したことがないので、まずはそこからですね。ＳＧの出場権も１個しか持っていないし」といつも通り冷静。児島周年の最終日は３月７日で藤原の誕生日。“持っている男”が次に狙うは地元でのＧ１初制覇。緊張しない男が、サラリと大仕事を成し遂げそうなムードを漂わせていた。