¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤È¥¤¡¦¥Ø¥¤¥óÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë´Ú¹ñÇ®¶¸¡Ö£²¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÎø¤ËÍî¤Á¤¿¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Òà£´²óÅ¾¤Î¿Àá¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê£²£±¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È¡¢Æ±½÷»Ò¤ÎÍû³¤¿Î¡Ê¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¡á´Ú¹ñ¡Ë¤ËÇ®°¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âÏÃÂêÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇ®°¦¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡£¤È¤â¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÈÍû¤¬¡¢¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤ÇàÇ¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥Èá¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â£Ó£Î£Ó¾å¤Çà¤Ë¤ª¤ï¤»á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØ·Ê¤â¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤«¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íû¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤ÎËå¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤¿¤È¤¨àÂè£²¤Î¥¥à¡¦¥è¥Êá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡£¤½¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¤Ç¤âº£²ó¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤¬Âç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡ÖàÂè£²¤Î¥¥à¡¦¥è¥Êá¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡ËàÊÆ¹ñ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¶¯²¦¼Ôá¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ä¡Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼êÂ¼¤ÇÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡©¡ÙÇ®°¦ÀâÉâ¾å¡×¤È¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ö¤ê¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤â¡ÖÀ¤³¦Åª¥Õ¥£¥®¥å¥¢Å·ºÍ¤Î¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤È¡¢¥¤¡¦¥Ø¥¤¥ó¤È¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§Ç®°¦Àâ¡Ø¥ß¥é¥Î¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥ÈÌÜ·â¢ªÁª¼êÂ¼¤ÇÎø¤ËÍî¤Á¤¿¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î¼ã¤¤£²¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÎø¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Ú¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç£²¿Í¤ÎÇ®°¦¤Ë´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¸½ºß¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤È¤â¸ø¼°¤ÊÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Èà¤é¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡×¤È¤½¤ÎÆ°¸þ¤Ë»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ´Ú¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤Ê¤ë¤«¡£