¡Ú¶¥ÎØ¡¦£²£°£²£µÇ¯Í¥½¨Áª¼êÉ½¾´¼°Åµ¡ÛºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î·´»Ê¹ÀÊ¿¡ÖÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¹¤ë¡×
¡¡¶¥ÎØ¤Î£²£°£²£µÇ¯Í¥½¨Áª¼êÉ½¾´¼°Åµ¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸Î𥶡¿Î¿Æ²¦¤ÎÄ¹½÷¡¦ÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤´Î×ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤éÌó£´£°£°¿Í¤ò½¸¤á¤ÆÀ¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË½÷¤Î£Í£Ö£Ð·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê£³£µ¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢º´Æ£¿åºÚ¡Ê£²£·¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÉ½¾´Áª¼ê£±£·¿Í¡Ê·¦ÌÚ°ìÌÐ¤Ï·çÀÊ¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡·´»Ê¤Ï£¶²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡ÊÊ¿ÄÍ¡Ë¤òÍ¥¾¡¡£¾Þ¶â²¦¤Ë¤âµ±¤¡¢½é¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾ÞÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ö¥ì¥¶¡¼¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤È¡Ö¤³¤ÎÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÇ¯´Ö£´¤Ä¤Î£Çµ¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ©¤·¤ÆÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤ÎÂç°Î¶È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤â½÷»Ò¥±¥¤¥ê¥ó¤òÏ¢ÇÆ¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î£Í£Ö£ÐÁª½Ð¤Ë¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¤Ï¤ä¤ä¹Å¤µ¤¬¸«¤é¤ì¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î½Ë²ì²ñ¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£·´»Ê¤ÏºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÉã¡ÊÀ¹É×¤µ¤ó¡á°úÂà¡Ë¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È°Ê¾å¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤ÏÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î£µ·îÊ¿ÄÍ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òµó¤²¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Âç¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Îº´Æ£¤Ï¡¢ÌµÁÐ¾õÂÖ¤ÎºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¾¯¡¹¤ªÈè¤ì¡©¡¡¤ÎÍÍ»Ò¡£ÏÃÂê¤¬Ç¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤ËµÚ¤Ö¤È¡ÖÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö³§¤µ¤ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤±²á¤®¡£º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë²á¾ê¤Ë¤ÏÈ¿±þ¤»¤º¡¢ÃÏ¤ËÂ¤òÉÕ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤à°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Ä¾Á°¤Î£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡Ê·§ËÜ¡Ë¤òÀ©¤·¤¿ÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê£³£¶¡áÊ¡°æ¡Ë¤â¸µµ¤¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¼°Åµ¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤£ÇµÍ¥¾¡Ä¾¸å¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡Ö¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡£·è¾¡¤Ï¶áµ¦¤¬£´¿Í¤Çº£Ç¯¤â¶áµ¦¤ËÎ®¤ì¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¶áµ¦¤ÎÀª¤¤¡¢¥é¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¡££±£±·î¤Î£Çµ¶¥ÎØº×Í¥¾¡¤Ê¤é¥À¥Ö¥ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÃ£À®¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°Î¶È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ì¾Ð¤ËÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£