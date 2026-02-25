公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）と公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会（JPC）は25日、ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックに出場した日本選手団による「TEAM JAPAN 応援感謝パレード」を4月25日に開催すると正式発表した。

東京都中央区の日本橋周辺、コレド室町テラス大屋根広場を出発し日本橋中央通りをパレードする予定。ミラノ五輪で史上最多24個（金5、銀7、銅12）のメダルを獲得した日本選手団と3月6日に開会するパラリンピック出場選手らが応援への感謝を込めてファンの前に雄姿を見せる。冬季五輪・パラリンピック後のパレード実施は初となる。

24年夏のパリ五輪・パラリンピックの後にも同様のパレードが行われ、107選手が同じく日本橋を行進。沿道に駆けつけた約1万人のファンと間近で交流した。ミラノ五輪では冬季五輪通算100個のメダルと大台に到達。今回のパレードも興奮と感動がよみがえる一大イベントになりそうだ。

22日の五輪閉幕前記者会見では、日本選手団の伊東秀仁団長がパレードの開催に言及しており、「詳細はまた詳しくご連絡する」と語っていた。参加選手などは後日改めて発表される。