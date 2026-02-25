「新ヤリス」のモデリスタカスタムとは！

トヨタのコンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルが2026年3月2日に発売されます。

同年2月20日に発表された改良モデルでは、利便性と質感が大幅に向上しており、特にハイブリッド車の走行性能を際立たせました。

まず目を引くのは、これまで要望の多かった装備の標準化です。ハイブリッド車には「電動パーキングブレーキ」と「ブレーキホールド機能」が新たに備わり、信号待ちなどの停車時も快適に過ごせるようになりました。

また、上位グレードの「Z」と「G」ではフロント席にアームレストが採用され、長距離ドライブでの疲労を和らげてくれます。

加えて、全グレードでスマートエントリー＆スタートシステムが導入され、日常の使い勝手がアップしました。

車内のデジタル環境も一新され、「Z」グレードに10.5インチの大型ディスプレイ、「G」グレードには8インチの「ディスプレイオーディオPlus」を標準搭載。視認性と操作性が大きく向上しています。

さらに、実用面でも4WD車に寒冷地仕様を標準装備するなど、雪国や厳しい冬の環境でも安心して使い続けられるよう、細かな使い勝手まで徹底して作り込まれています。

デザイン面では、より精悍な表情へと磨きがかけられました。ドアミラーやアンテナがブラックで統一されたことで、ボディ全体が引き締まった印象となったほか、ボディカラーの新色として「マスタード」が追加されるなど、さらなる魅力を引き立てています。

また、都会的な雰囲気の特別仕様車「Z“URBANO”」では待望の6速MT車（1.5リッターガソリン車・2WD）が設定され、自ら操る喜びを求めるドライバーの期待に応えています。

ボディカラーには2トーン「ブラック×マスタード」を採用され、個性を主張します。

価格（消費税込、以下同）は、169万7300円から288万4200円、特別仕様車「Z“URBANO”」は230万7800円から299万4200円です。

そして、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）が展開する「モデリスタ」ブランドからは、新型ヤリスの魅力を引き出す多彩なカスタマイズパーツが登場しました。

なかでも注目の「MODELLISTA エアロパーツセット」(11万9900円から)は、日常をお洒落に彩る「小粋足車」をコンセプトに開発。フロントスポイラーは、中央部にボディカラーを通すことで重心を低く見せ、シャープに輝くメッキ加飾が大人らしい洗練された表情を演出します。

サイドビューではドアのラインと連動した躍動的なサイドスカートが目を引き、背面にはディフューザー風の意匠を取り入れたリヤバンパーガーニッシュやリヤスパッツを配することで、先進的かつスポーティなスタイルを完成させました。

また、細部を彩るメッキのガーニッシュ類や、スピンモーションを描く切削面が美しい15インチアルミホイールセット(5万2800円／1台分)を組み合わせれば、全体のシルエットをよりシャープに引き締めることが可能です。

さらに、室内空間を自分らしく演出するアイテムも充実しており、インテリアパネルセット(3万7400円／2026年5月上旬発売予定)は、内装トリムを温かみのある木目調へと一新できるパーツです。

この装いは、昭和の高級車カスタムを知る世代には「デラックスな風格」を感じさせる懐かしいエッセンスであり、一方で今の若者には「レトロでナチュラル」な落ち着くスタイルとして新鮮に映るでしょう。

こうした内外装のパーツを組み合わせるモデリスタカスタムは、最新のヤリスを自分だけの特別な一台へと仕立て上げるための魅力的な選択肢といえそうです。