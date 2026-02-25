【忘れられない出産の記憶】テレビ特番VS妊婦「気づいて…？」【第19話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の、「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、はじまった陣痛に苦しむ妊婦さんに起こった一件です。
リビングでは大人気番組の特番に家族全員大盛り上がり。妊婦さんも本当なら私も一緒に見たかったのでしょうが……。いやいや、そんな呑気なことを言っている場合ではありません。陣痛はじまってるし！ 大変、大変。
消えそうな声で家族に助けを求める妊婦さん。しかし家族はテレビに夢中で、誰ひとり妊婦さんの声に気が付きません。早く、早く気づいてあげて〜！ しかしそのか細い声も虚しく、家族は誰も気が付かないまま、妊婦さんはひたすらひとり陣痛に耐えていたのでした。きっと今後もこの長寿番組を見かけるたびに複雑な気持ちになりそうです。番組は悪くないのにね。
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
