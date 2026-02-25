『君がきらめく季節に』イ・ソンギョン、約1年半ぶりの来日ファンミーティング開催決定 全員参加のお見送り会も
韓国の俳優イ・ソンギョンが、2024年12月以来約1年半ぶりとなる来日イベント『2026 LEE SUNG KYOUNG FANMEETING in TOKYO コンコン★キラキラ』を5月9日に東京・豊洲PITで開催することが決定した。
【動画】チェ・ジョンヒョプのキラキラ笑顔が眩しい…『君がきらめく季節に』
最新主演ドラマ『君がきらめく季節に』がDisney+（ディズニープラス）にて配信がスタートし、話題となっているイ・ソンギョン。
2008年スーパーモデル選抜大会でデビュー後、14年に本格的な演技活動をスタート。ドラマ『恋のゴールドメダル〜僕が恋したキム・ボクジュ〜』や『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズ、『流れ星』など明るく愛らしいヒロインから『愛だと言って』『優しい男の物語』のシリアスな役まで、さまざまな役を完璧にこなし幅広い演技で視聴者を魅了してきた。
またドラマOSTへの参加や多数のアーティストとのコラボレーションなど歌唱力にも定評があり、今年1月には第10回韓国ミュージカルアワードでミュージカル『アラジン』で新人賞を受賞、その実力を証明してみせた。
同イベントタイトルの『コンコン★キラキラ』は、ノック音“コンコン”と彼女のファンの愛称である“キラキラ”を合わせたもので本人自ら名付けたタイトル。今回のファンミーティングではどんな姿をみせてくれるのか期待が集まる。
終演後には来場者全員を対象としたお見送り会の実施も決定しており、最後までイ・ソンギョンとのコミュニケーションが楽しめるイベントとなっている。
■『2026 LEE SUNG KYOUNG FANMEETING in TOKYO コンコン★キラキラ』概要
日時：5月9日（土） 午後5時開場／午後6時開演
会場：東京・豊洲PIT
※全員参加のお見送り会あり＆入場時にフォトカードプレゼント
※イベント当日抽選で100人に直筆サイン入りポスタープレゼント
