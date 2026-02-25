「エトロ」グローバルブランドアンバサダーを務めるKing &amp; Prince・高橋海人

　King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）が25日、エトロの新アイテムをまとったエアポートルックを公開。自身がデザインしたペイズリーナをコーデして“遊び心”を演出した。

【写真】お似合いすぎ…ハイビスカスモチーフのプリントデニムコーデを披露した高橋海人

　高橋は同ブランドの、グローバルブランドアンバサダーを務める。ミラノで開催されるエトロ2026/27秋冬ウィメンズコレクションのファッションショーに出席するため、最新コレクションを纏いミラノに到着した。

　ブラウンの格子柄をあしらったボックスシルエットのスタンドカラージャケットに、ハイビスカスモチーフのプリントデニムを合わせたスタイルを披露。手にしたブランドのシグネチャーであるアルニカのトラベルバッグには、同素材のクマのチャームやペガソのチャーム、自身がデザインしたペイズリーナをつけて遊び心をプラスしている。

　エトロ 2026/27秋冬ウィメンズコレクションは25日午後7時（イタリア現地時間）に発表となる。