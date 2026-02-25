「よく考えられてる」「これは間違いなく最高傑作では！？」 パカッと大きく開く『コクヨ』のペンケースが「とにかく使いやすい！」
すらすらと書ける使いやすいノートを始めとした、快適性に優れる文房具がそろっているコクヨ。彩り豊かな『キャンパスノート』、柔らかいリングが特徴の『ソフトリング』、ロングセラーの緑のメモ帳『測量野帳』、のりつけ作業がスムーズになる『ドットライナー』など、「それ知ってる！」「使ったことある！」という商品も多いだろう。そんなコクヨのアイテムの中から、とくにおすすめしたいのがペンケース。必要なものが一目で確認できサッと取り出せたり、カパッと開いて整理しやすかったり、見た目も美しく実用性に長けているのが魅力だ。
【写真】ノートのように「カパッ」と開き、6つのポケットで整理整頓しやすい…コクヨの最高傑作
■コクヨ『パンケース』は「ストレスゼロの使い心地」「中身が見やすいし出し入れも簡単！」
おすすめしたいのが、『パンケース』と言う名前のコクヨのペンケースだ。
●コクヨ『パンケース』の特徴
・ノートのように「カパッ」と開く。
・どこに何があるのか一目で分かる。
・6つのポケットで整理整頓しやすい。
・メイクポーチとしてもGOOD。
コクヨ『パンケース』の最大の特徴は、ノートのように「カパッ」と開くこと。
側面のまわりについているファスナーを開けば、中身を一目で確認できる。収納が豊富なのもコクヨ『パンケース』の魅力だ。
ペン・小物ポケット、メモ・ふせんポケット、A7ノートポケット、ファスナーポケット、ストラップホルダーがついている。種類別やよく使うものなどを仕分けながら、すっきり収納できるだろう。
試しに普段使っている文房具を入れてみた。ペンを5本、クリップを3つ、サイズ違いの付箋を2つ、消しゴム、修正テープ、定規、ウェットティッシュ、輪ゴムを収納したが、まだまだ余裕だ。
ポケットにペンクリップで固定できたり、ストラップホルダーに輪ゴムをまとめられたり、非常に使い勝手がいい。これまでは「どこにしまったっけ？」「ぜんぜん見つからない」と、ケース内をゴソゴソ探すことが多かったが、コクヨ『パンケース』ならば無縁だ。
もちろん、しっかりファスナーを閉めることができた。文房具を入れても大きく膨れることなくスマートなままのため持ち運びしやすい。コーデュロイ調の生地の質感もよく、使いたくなるケースだろう。
■ペンケースとしてだけでなくメイクポーチとしてもGOOD
コクヨ『パンケース』は、ペンケースとしてだけでなくメイクポーチとしてもOK。コスメ、ブラシ、ヘアゴム、ピンなどがきれいに入る。ほかにも、編み物道具を入れたり推し活グッズをまとめたり、さまざまなアレンジが楽しめそうだ。
コクヨは『パンケース』だけではなく、さまざまなスタイルのケースを取り扱っている。ツール収納、ペン収納、機能重視、デザイン重視、バランスといった項目に分かれており、自分に合う商品が見つからない人は、参考にするとよさそうだ。
