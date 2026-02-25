Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÎºÆµ¯Àï4¡¦11¤Ë·èÄê¡¡ÌÀ¤«¤·¤¿½é¹õÀ±¤Î³ëÆ£¡¢¤½¤·¤Æ¹î¸Ê¿´¡Ö¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î³ÊÆ®µ»¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÊÖ¤¹¤À¤±¡×¡¡Áê¼ê¤Ï¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡¡
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤Ï25Æü¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤ÎºÆµ¯Àï¤òÈ¯É½¡£4·î11Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ë¤ÆÆ±µé1°Ì¤Ç¸µ2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥ÀÁª¼ê(¥á¥¥·¥³)¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²áµî¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç42ÀïÁ´¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉðÂºÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ØÅ¾¸þ¡£¤½¤·¤Æ2023Ç¯4·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢7ÀïÁ´¾¡¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¤³¤®Ãå¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤ËÇÔ¤ì¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤ò´Þ¤á½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÁ°²ó¡¢½é¤á¤ÆÉé¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤â·Ð¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤é¿§¡¹¤Ê³ëÆ£¤âÍ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉüµ¢¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÎÉ¤¤»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë³ÊÆ®µ»¿ÍÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¨¤¤»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤âÍ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÆü°ìÆü²þ¤á¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆËèÆü¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÊÖ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½é¹õÀ±¤òµÊ¤·Ê£»¨¤Ê¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÆü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤ÆÀµÄ¾ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤Ä¤Ã¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¡£¤½¤³¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î»î¹ç¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡¢¤½¤¦³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤ò²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ëÁê¼ê¤Ç¤â¡ÖËÍ¤ÏÁê¼ê¤òÁª¤Ö¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤ä¤é¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢Àï¤Ç¤ä¤ëÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ³§¤¬»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î³ÊÆ®µ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï²¿¤¬²¿¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ëºß¤ë¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ø·Ò¤²¤¿¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¾¡¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤·¤á¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£